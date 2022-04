Neuer Nachtzug verbindet bald Hamburg mit Stockholm

Ein neuer Nachtzug fährt ab dem 1. September täglich zwischen Hamburg und Schweden. Der Ticketverkauf für den sogenannten SJ EuroNight der schwedischen Bahngesellschaft SJ ist online bereits gestartet.

Der Nachtzug fährt um 21.55 Uhr von Hamburg-Altona ab und kommt nach ungefähr 1150 Kilometern um 9.55 Uhr in Schwedens Hauptstadt an. Umgekehrt ist die Abfahrt von Stockholm um 17.34 Uhr. Der Zug fährt dann weiter über Kopenhagen und Odense nach Hamburg-Altona und kommt etwa um 6.30 Uhr dort an.

Das bietet der Nachtzug zwischen Hamburg und Stockholm

Aus beiden Richtungen kommend gibt es die Möglichkeit weitere Haltestellen für die Reisen aus zu wählen, wie zum Beispiel Malmö, Linköping und Norrköping. Die Preise richten sich nach dem Buchungsaufkommen. Buchungsangebote gibt es in folgenden verschiedenen Kategorien:

1. Klasse Schlafabteil für bis zu drei Personen, fertig bezogene Betten, Dusche und WC im Abteil, Frühstück inklusive.

2. Klasse Schlafabteil für bis zu zwei Personen, fertig bezogene Betten, Waschbecken im Abteil, Toilette im Gang, Frühstück inklusive.

2. Klasse Liegeabteil für bis zu vier oder sechs Personen, Bettbezug wird gestellt, Toilette im Gang, auf Anfrage Mitnahme von Haustieren möglich.

2. Klasse Sitzwagen im offenen Abteil oder Abteil für bis zu fünf Personen, Toilette im Gang, auf Anfrage Mitnahme von Haustieren möglich.

Der niedrigste Preis in einem Wagen der 2. Klasse beträgt etwa 25 Euro für einen Sitzplatz. Kinder bis 15 Jahre erhalten 25 Prozent Ermäßigung. Ein Kind im Alter von unter fünf Jahren kann kostenlos ein Bett oder einen Sitzplatz mit einem Erwachsenen teilen. Jugendliche zwischen 16 und 26 Jahren erhalten 15 Prozent Ermäßigung und Senioren 10 Prozent Ermäßigung.

RND/bv