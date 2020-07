Neue Zugverbindungen an die Nordsee und in die Alpen

München

Deutschland-Urlauber bekommen weitere Möglichkeiten für ihre Zuganreise an die Nordsee und in die Alpen. Eine zusätzliche ICE-Verbindung der Deutschen Bahn und ein neues Angebot des privaten Anbieters RDC verbinden die beliebten Ziele.

Der ICE verknüpft dabei München mit Emden und Norddeich Mole. Er verkehrt freitags bis sonntags über Augsburg, Würzburg, Paderborn, Kassel und Münster. In Norddeich bestehen dann Anschlüsse zu Fähren nach Borkum, Juist und Norderney. In Ostfriesland starten die Züge in die Gegenrichtung jeweils samstags bis montags am späten Vormittag.

Donnerstags und samstags verkehrt der neue "Alpen-Sylt-Nachtexpress"des Anbieters RDC, der Westerland auf Sylt mit Salzburg in Österreich verbindet. In Süd-Nord-Richtung mit Abfahrten in Salzburg ist der Zug außerdem jeweils freitags und sonntags unterwegs. RDC setzt dabei nach eigenen Angaben sogenannte Couchette-Liegewagen ein, die das Unternehmen aus dem Bestand der Deutschen Bahn gekauft hat.

Stopps gibt es unterwegs unter anderem in Niebüll, Husum, Hamburg, Frankfurt/Main, Nürnberg und München. Geplant ist die Verbindung vorerst bis 2. November. "In diesem besonderen Reisesommer bieten wir Tickets ausschließlich für komplette Abteile an", so eine Sprecherin. Wegen des Infektionsschutzes wolle RDC "auf gar keinen Fall", dass sechs fremde Menschen über Stunden in einem Abteil zusammen sind.

