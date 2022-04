Im dritten Jahr der Corona-Pandemie ist die Verunsicherung bei Reisenden noch immer groß. Und so geht auch beim diesjährigen Osterurlaub der Trend wieder zu Last-Minute-Reisen. Während kurz entschlossene Reisende bei Flügen und Hotel häufig noch ein Schnäppchen machen können, sieht die Lage bei Mietwagenanbietern ganz anders aus.

Hohe Nachfrage trifft dort auf ein immer noch eingeschränktes Angebot und so müssen Urlauberinnen und Urlauber, die nicht rechtzeitig gebucht haben, für ein Mietauto in der Regel tief in die Tasche greifen. Doch es gibt Tipps und Tricks, mit denen der Traum vom Roadtrip auch für Spätbucher bezahlbar bleibt. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) stellt einige davon vor.

Günstige Mietwagenpreise in Australien und Neuseeland

Wer beim Reiseziel noch flexibel ist, sollte einen Urlaub in Australien oder Neuseeland in Erwägung ziehen. Die beiden Länder haben ihre Grenzen für Reisende aus dem Ausland erst kürzlich wieder teilweise oder komplett geöffnet. Mietwagen seien daher noch nicht so stark nachgefragt wie in anderen beliebten Urlaubsländern wie beispielsweise den USA. Gleiches gelte auch für Hotels und anderen Ferienunterkünfte.

Außerdem sollten Reisende dem ADAC zufolge stets auf Sonderaktionen achten und dann direkt zuschlagen. So könnten Urlauberinnen und Urlauber immer wieder mehrere Prozent des Originalpreises für einen Mietwagen einsparen.

Diese Kostenfallen sollten Reisende vermeiden

Ein weiterer Tipp des ADAC: Kostenfallen vermeiden. Häufig versuchten Autovermietungen am Urlaubsort, den Kundinnen und Kunden zusätzliche Versicherungspakete zu verkaufen. Um zu überprüfen, für welche Leistungen sie bereits bezahlt haben, sollten Reisenden immer ihre Buchungsunterlagen zur Hand haben.

Zudem sollten Urlauberinnen und Urlauber auf eine Full-to-Full-Tankregelung bestehen und bei der Übergabe des Mietautos alle Vorschäden genau protokollieren lassen. Wichtig zu wissen sei auch, dass ein Miettag 24 Stunden beträgt. Und zwar genau. Wer sein Mietauto auch nur wenige Minuten zu spät abgebe, müsse für einen weiteren Tag zahlen. Ein wirklich vermeidbarer Kostenfaktor.

RND/jaf