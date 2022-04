In Deutschland gilt trotz gelockerter Corona-Maßnahmen weiterhin die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Dazu zählen nicht nur Bus und Bahn, sondern auch Flugzeuge und so müssen Passagiere der Airlines Lufthansa, Condor, Tuifly und Co. während des Flugs weiterhin Maske tragen.

Doch während in Deutschland am Mund-Nasen-Schutz im ÖPNV vorerst noch festgehalten, haben viele andere Länder die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln längst gestrichen.

Europa: Hier gilt in Flugzeugen keine Maskenpflicht

In Europa gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln vielerorts keine Maskenpflicht mehr. Unter anderem in Finnland, sodass die finnische Airline Finnair nun die Maskenpflicht an Bord zum 25. April 2022 aufgehoben hat.

Die Schweiz hat am 1. April die letzten landesweiten Corona-Maßnahmen aufgehoben – darunter die Maskenpflicht im ÖPNV. Kurz darauf ließ auch Swiss International Air Lines die Pflicht zum Tragen einer Maske an Bord fallen.

In Großbritannien muss laut dem neuesten Infektionsschutzgesetz in öffentlichen Verkehrsmitteln ebenfalls kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden. Und so ist auch bei British Airways das Tragen einer Maske im Flugzeug seit dem 16. März Mitte März optional. Die britische Airline Jet2 hat die Maskenpflicht im März ebenfalls aufgehoben.

In Skandinavien haben Fluggesellschaften, darunter auch die Scandinavian Airlines, bereits im Oktober 2021 beschlossen, dass Reisende auf Flügen innerhalb Skandinaviens keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen müssen. Zu den Ländern, in denen die Maskenpflicht im ÖPNV der Vergangenheit angehört, zählen auch die Niederlande und Ungarn.

Keine Maskenpflicht mehr in den USA

Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt die Aufhebung der Maskenpflicht in den USA. Dort erklärte eine konservative Bundesrichterin aus Florida die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln Mitte April für ungültig – kurz nachdem US-Präsident Joe Biden die landesweite Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln bis zum 3. Mai verlängert hatte.

Die nationale Gesundheitsbehörde CDC habe mit der entsprechenden Verfügung ihre Befugnisse überschritten, hieß es in der veröffentlichten Entscheidung der Richterin. Das Verfahren für solche Vorschriften sei nicht eingehalten worden.

Gericht in den USA kippt Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln – inklusive Flugzeugen

Daraufhin setzten alle großen US-Fluggesellschaften wie American Airlines, United Airlines und Delta Air Lines die Maskenpflicht an Bord ihrer Flugzeuge aus. Sowohl für Passagiere als auch für das Personal. Die US-Behörden behalten sich allerdings noch vor, mögliche Schritte zu prüfen, mit denen die Maskenpflicht im ÖPNV vielleicht doch durchgesetzt werden könnte.

Was gilt bei Flügen von und nach Deutschland?

Doch was gilt, wenn diese Airlines ein Ziel ansteuern, in dem die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr noch nicht ausgesetzt wurde? Zum Beispiel Deutschland? Oder von dort in Richtung Heimat starten?

Laut einer Umfrage der Fachzeitschrift „Touristik aktuell“ setzen die meisten der ausländischen Fluggesellschaften bei Strecken von und nach Deutschland die hiesigen Corona-Regeln im öffentlichen Verkehr um. Eine Sprecherin der Fluggesellschaft Finnair sagte gegenüber der Zeitschrift, dass „länderspezifische Vorgaben natürlich Vorrang haben“. Daher bestehe für Reisende auf Flügen zwischen Deutschland und Finnland weiterhin Maskenpflicht.

Auch auf Flügen von Airlines wie Easyjet, Ryanair und KLM von und nach Deutschland müssen Passagiere laut der Zeitschrift Maske tragen. Anders sind die Regeln bei der US-Airline United Airlines. Laut „Touristik aktuell“ muss auf Flügen von Deutschland in die USA keine Maske getragen werden, umgekehrt aber schon.

