Tui Cruises lockert die Corona-Regeln an Bord seiner Kreuzfahrtschiffe. Ab sofort benötigen Reisende beim Betreten der „Mein Schiff“-Flotte keine Booster-Impfung mehr. Wer den Pieks zwei Mal (beziehungsweise einmal mit Johnson&Johnson) erhalten hat und somit über vollständigen Impfschutz (2G) verfügt, darf auf Schiffsreise gehen. Erst im Februar hatte der Kreuzfahrtanbieter die Booster-Impfung zur Voraussetzung für die Reise mit der „Mein Schiff“-Flotte gemacht.

Tui Cruises schafft die Pflicht zur Booster-Impfung ab. Quelle: Christian Charisius/dpa/Archiv

Die neue Regel gilt für alle Gäste ab 12 Jahren, auch für bereits Genesene. Außerdem muss jede Passagierin und jeder Passagier ab vier Jahren vor der Einschiffung bei Tui Cruises zwei negative Antigen-Testergebnisse vorweisen. Die Kosten dafür tragen die Reisenden selbst.

Tui Cruises: Fällt auch die Schnelltest-Pflicht?

Laut Medienberichten könnte das Unternehmen nach der Pflicht zur Auffrischungsimpfung schon bald auch die Testpflicht streichen. Anfang Mai könnte es soweit sein, berichtet das „Mallorca Magazin“.

Maskenpflicht bleibt an Bord der Tui Cruises bestehen

Darüber hinaus bleibt die Maskenpflicht in allen öffentlichen Innenräumen an Bord der „Mein Schiff“-Flotte bestehen. In den Außenbereichen der Schiffe muss sie dann getragen werden, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Tui Cruises empfiehlt allen Fahrgästinnen und -gästen, ausreichend FFP2-Masken mit auf die Schiffsreise zu nehmen.

Der Kreuzfahrtanbieter weist außerdem darauf hin, dass weitere Corona-Maßnahmen während der An- und Abreise sowie für den Landgang abweichen können.

RND/vh

Von Vanessa Hellwig/RND