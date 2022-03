Orts­unabhängiges Arbeiten ist in der Pandemie zum Trend geworden. Viele Menschen verlegten ihr Home­office an warme Orte wie die Kanaren oder Madeira, Destinationen kurbelten so den lahmenden Tourismus an. Was wird von dieser neuen Freiheit im Arbeits­leben bleiben, jetzt, wo die Home­office­pflicht entfällt?