Japan will die Corona-Einreiseregeln lockern – seit Beginn der Corona-Pandemie sind die Grenzen für Touristinnen und Touristen geschlossen. Nun kündigte Japans Premierminister Fumio Kishida eine mögliche Anpassung der Regeln ab Juni an.

Da sich die Infektionssituation in Japan stabilisiert habe, wolle sich das Land den restlichen G7-Staaten angleichen, sagte er in einer Rede bei einem Besuch in London. Vorab würde sich die Regierung allerdings mit den Experten des Gesundheitswesens abstimmen und alle geltenden Maßnahmen Schritt für Schritt prüfen.

Japan: Welche Einreise-Regeln gelten derzeit und in Zukunft?

Aktuell dürfen unter anderem lediglich ausländische Geschäftsleute, Forschende und Studierende mit entsprechenden Visa einreisen – die Anzahl ist auf maximal 10.000 Personen täglich beschränkt. Menschen ohne Booster-Impfung droht Quarantäne.

Unter welchen Bedingungen die Einreise für Urlauberinnen und Urlauber möglich werden könnte, ist bisher nicht genauer definiert. Zu den G7-Staaten gehören neben Japan auch Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Im Vergleich mit diesen Ländern könnten die Lockerungen von 1G wie in den USA über 3G wie in Deutschland bis hin zur freien Einreise wie in Großbritannien reichen.

RND/bv

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter