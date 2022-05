Israel lockert Corona-Regeln: Einreise bald ohne PCR-Tests möglich

Urlaub in Israel ist künftig wieder einfacher möglich. Wie das israelische Gesundheitsministerium auf seiner Website mitteilt, entfällt bereits am heutigen Dienstag die PCR-Testpflicht vor dem Abflug. Ab sofort reicht der Nachweis eines negativen Antigen-Schnelltests aus. Der Schnelltest darf bei Abflug allerdings nicht älter als 24 Stunden sein.

Ab dem 20. Mai keine Testpflicht mehr am Flughafen Ben Gurion

Außerdem streicht die israelische Regierung am 20. Mai die Corona-Testpflicht am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv. Bislang mussten Reisende aus dem Ausland direkt nach der Ankunft einen kostenpflichtigen PCR-Test machen und sich bis zum Erhalt des Ergebnisses in Quarantäne begeben. Diese Maßnahmen werden komplett gestrichen, auch ein Schnelltest ist nicht erforderlich.

Wie das Ministerium weiter mitteilt, wurde die Entscheidung angesichts der rückläufigen Corona-Zahlen im Land getroffen. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Israel bei 160,9 (Stand: 10. Mai 2022). Für den Fall, dass die Zahlen wieder steigen, soll das Testgelände am Flughafen erhalten bleiben, damit es bei Bedarf schnell wieder reaktiviert werden kann.

„Grüner Pass“ wurde bereits im Februar abgeschafft

Die Einreise nach Israel ist für vollständig geimpfte Urlauberinnen und Urlauber seit Januar wieder möglich. Im Februar schaffte die israelische Regierung dann mehrere Corona-Maßnahmen ab. So ist seitdem beispielsweise der Besuch von Restaurants, Kinos und Hotels ohne den sogenannten Grünen Pass und ohne negativen Corona-Test möglich.

Die allgemeine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wurde in Israel ebenfalls bereits aufgehoben. Nur an Orten mit besonders hohem Ansteckungsrisiko wie etwa an Flughäfen oder in Krankenhäusern muss weiterhin eine Maske getragen werden. Seit dem 1. März dürfen auch ungeimpfte Reisende wieder in Israel Urlaub machen.

Diese Regeln müssen Reisende noch beachten

Einige Regeln müssen Reisende jedoch weiterhin beachten. Um in Israel Urlaub machen zu können, müssen Touristinnen und Touristen vor der Einreise einen Corona-Test machen, wobei der nicht mehr verpflichtende PCR-Test maximal 72 Stunden alt und der Antigen-Schnelltest bei Abflug maximal 24 Stunden alt sein darf.

Außerdem müssen Reisende ab 48 Stunden vor Abflug die Einreiseerklärung auf der Website des israelischen Gesundheitsministeriums ausfüllen. Der Nachweis einer Auslandskrankenversicherung, die auch die Behandlungskosten im Falle einer Corona-Infektion abdeckt, bleibt Pflicht.

RND/jaf

