Reisereporter Tourismus - Hotels auf Mallorca locken mit Rabatten Eines der beliebtesten Urlaubsziele in Europa wird billiger: Mallorcas Hoteliers senken in diesem Sommer die Preise. Woran liegt das?

Auf Mallorca dürfte es auch in diesem Sommer wieder voll werden - allerdings nicht mehr so überfüllt wie in den vergangenen Saisons. Hotels bieten daher Rabatte an. Quelle: Stephanie Schuster/dpa-tmn