Die monatelangen Schließungen der Hotels, ausgehend von der Corona-Pandemie, haben einen enormen Effekt auf das Gastgewerbe. „Solch schlechte Werte haben wir noch nie gemessen. Es ist für uns die größte Krise der Nachkriegszeit“, sagt Tobias Warnecke, Geschäftsführer des Hotelverbands Deutschland (IHA), dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Nach acht Monaten Lockdown braucht man für diese Erkenntnis keine Statistik-Expertin oder -Experten.“

Massenhafte Hotelschließungen bislang ausgeblieben

Doch wie ernst ist die Lage wirklich? Gibt es wegen Massenschließungen bald deutlich weniger Hotels und Ferienanlagen für Touristinnen und Touristen in Deutschland? Der Hotelfachmann gibt vorsichtige Entwarnung – zumindest für das aktuelle Jahr.

Zwar hätten einige Häuser im Zuge der Pandemie schließen müssen, andere machten aus betriebsbedingten Gründen dicht. Einige dieser Häuser seien umgenutzt worden, zum Beispiel als Bürogebäude oder Altenheim. „Massenhafte Hotelschließungen oder massive Abwanderungen hat es bislang aber nicht gegeben“, sagt Warnecke.

Enorm hilfreich seien Überbrückungshilfen und das Kurzarbeitergeld vom Staat gewesen, sagt der IHA-Chef. Viele Hoteliers und Hotelierinnen mussten darüber hinaus die Rücklagen ihrer Hotels aufbrauchen, einige gingen auch an ihre privaten Reserven. Warnecke: „Was wir jetzt brauchen, sind zwei bis drei Jahre normales Geschäft, um die riesigen Löcher wieder zu schließen.“

Aktuell sieht es laut Stefanie Heckel, Pressesprecherin vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), gut aus: „Nach dem massiven Corona-Einbruch geht es in der Hotellerie langsam wieder aufwärts“, sagt sie dem RND.

Hotelbranche steht vor Herausforderungen

Doch ob sich dieser Trend auch in den kommenden Jahren fortsetzt, ist ungewiss. Die Tourismusbranche hängt immer auch vom Weltgeschehen ab. Russlands Krieg in der Ukraine habe erneut für Unsicherheit gesorgt und „negative Auswirkungen“ für die Branche gehabt, erklärt Warnecke.

Unklar sei zudem, ob sich die Corona-Situation im Herbst wieder drastisch verschlimmere. Hohe Inzidenzwerte würden Urlauberinnen und Urlauber verunsichern, Buchungen könnten ausbleiben.

Sollte es darüber hinaus erneut zum Lockdown kommen, befürchtet er, dass dies einigen Hotels den „Todessstoß“ geben könnte. Die Lage bleibe auch laut Heckel angespannt: „Die aktuellen Herausforderungen für die Betriebe sind gewaltig.“

Ein ähnliches Szenario zeichnet „Bulwiengesa“, ein Beratungs- und Analyseunternehmen für die Immobilienbranche, für das Gastgewerbe. Man rechne „damit, dass es in den kommenden Monaten zu weiteren Betriebsschließungen, Übernahmen und Umnutzungen von Hotelimmobilien kommen wird“, lautet es im Fazit einer Marktanalyse für Hotelimmobilien. Die Preise dieser Immobilien sinken demnach, darüber hinaus werden aktuell weniger neue Hotels gebaut.

„Dies könnte mancherorts Probleme nach sich ziehen, da ohne attraktive Hotellerie kein Tourismus in Deutschland möglich ist“, heißt es dort weiter. Der Sektor nehme eine wichtige Rolle in der deutschen Wirtschaft ein und beschäftige rund neun Prozent aller Erwerbstätigen hierzulande. „Die Zukunft der Hotelimmobilie hängt also nicht nur allein von der Rückkehr der touristischen Nachfrage ab, sondern von der Unterstützung aller, die direkt oder indirekt von einer attraktiven Hotellandschaft in Deutschland profitieren.“

Aktuelle Lage macht Hoffnung

Hoffnung machen Warnecke in dieser Hinsicht die aktuellen Zahlen – trotz Weltgeschehen und Pandemie: „Momentan sieht es sehr gut aus, die Buchungslage stimmt.“ Auch für den bevorstehenden Sommer rechnet der Experte mit einer großen Nachfrage, noch immer liege Urlaub in Deutschland im Trend.

Nicht nur in beliebten Ferienregionen wie Ostsee und Nordsee füllen sich die Hotels, auch in Städten steige die Nachfrage nach Zimmern zusehends – auch, weil wieder vermehrt Kongresse und Business-Meetings vor Ort stattfinden.

