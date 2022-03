Flughafen BER: Zweites Terminal geht in Betrieb

Jahrelang wurde an dem Flughafen BER in Berlin gebaut, der Milliardenbau immer wieder erweitert - dann kam zur Eröffnung Corona und die Passagiere blieben fern. Erst allmählich ändert sich das. Deshalb öffnet nun auch das zweite Terminal am Hauptstadtflughafen.

Reisende sind in Richtung Terminal 2 der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH am Hauptstadtflughafen BER unterwegs. Das Terminal 2 wurde am selben Tag eröffnet. Hauptnutzer wird die Fluggesellschaft Ryanair sein. Der erste Flug von Ryanair startet am 24. März am Terminal 2 vom Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg (BER). Mit der Eröffnung eines weiteren Terminals am Hauptstadtflughafen stellen sich die Betreiber auf steigende Passagierzahlen ein. Es werden 2022 etwa 17 Millionen Passagiere erwartet. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp