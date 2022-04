Singapur, Rom, Paris: In mehreren Metropolen sollen in den kommenden Jahren die ersten Flugtaxis an den Start gehen. Doch bislang fehlt es noch an Zulassungen seitens der Behörden – und an Flughäfen, die auf die Flugtaxis ausgerichtet sind: so genannte Vertiports.

Wie Taxi-Flughäfen in Europa aussehen könnten, zeigt die Europäische Agentur für Flugsicherheit (Easa) in ihrem kürzlich veröffentlichten Leitfaden für die Gestaltung der sogenannten Vertiports. Beim Lesen des Leitfadens und dem Betrachten erster Illustrationen wird eins schnell klar: Vertiports haben mit herkömmlichen Flughäfen wie wir sie kennen nicht viel gemein.

Vertiports erinnern an überdimensionale Trichter

So sollen Vertiports nicht nur wesentlich kleiner sein als reguläre Flughäfen, sondern auch mit einem großen trichterförmigen Bereich ausgestattet sein, der den meist vertikal auf- und absteigenden Flugtaxis als idealer Start- und Landebereich dienen soll.

„Urban Air Mobility ist ein völlig neuer Bereich der Luftfahrt und wir haben daher die einzigartige Gelegenheit, eine Reihe von Infrastrukturanforderungen von Grund auf neu zu entwickeln“, so Patrick Ky, Executive Director der Easa, in einer Mitteilung.

Und so könnte ein Vertiport in Venedig aussehen (das Bild dient nur zu Illustrationszwecken). Quelle: Easa/Google Earth

Umfassendes Regelwerk wird in zweitem Schritt erarbeitet

Dem Easa-Leitfaden zufolge sollen Vertiports hauptsächlich innerstädtisch in bewohnten Gebieten liegen, um den vielerorts überlasteten Stadtverkehr zu entlasten. Daher bedarf es auch besonderer Richtlinien, beispielsweise in Bezug auf Lärmbeschränkungen. Wie diese Richtlinien genau aussehen sollen, steht derzeit noch nicht fest. Ein umfassendes Regelwerk plant die Easa erst in einem nächsten Schritt.

In diesem Regelwerk sollen neben detaillierten Angaben zu Design und etwa Lärmbeschränkungen auch Anforderungen an Behörden zur Überwachung des Vertiport-Betriebs sowie betriebliche und organisatorische Anforderungen an Vertiport-Betreibende aufgeführt werden.

Ein Flugtaxi des deutschen Luftfahrtunternehmens Volocopter. Unter welchen Richtlinien solche und andere Modelle Innenstädte anfliegen dürfen, muss noch erarbeitet werden. Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Experten und Unternehmen an Entwicklung beteiligt

Der Leitfaden für das Design von Vertiports wurde auf Ersuchen der EU-Mitgliedsstaaten erstellt und soll Stadtplanern und lokalen Entscheidungsträgern sowie der Industrie eine Anleitung zur sicheren Konstruktion eigener Flugtaxi-Flughäfen liefern: „Mit der weltweit ersten Anleitung für einen sicheren Vertiport-Betrieb ist es das Ziel der EASA, unseren Interessengruppen den ‚Goldstandard‘ zu bieten, wenn es um sicheres Vertiport-Design und betriebliche Rahmenbedingungen geht“, so Ky weiter.

An der Entwicklung der Leitlinien waren neben der federführenden Easa auch weltweit führende Hubschrauberlandeplatzunternehmen, Hersteller von Flugtaxis sowie Experten aus den europäischen Mitgliedstaaten beteiligt.

RND/jaf