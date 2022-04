Mit dem Schiff von einer griechischen Insel auf die andere fahren – für viele Reisende ist das Teil des Griechenland-Urlaubs. Doch wer am 1. Mai einen solchen Ausflug geplant hat, wird enttäuscht. Für Sonntag, 1. Mai, haben griechische Seeleute angekündigt, die Arbeit für 24 Stunden ruhen zu lassen.

Streik auf griechischen Fähren ganztägig am 1. Mai

Passagierschiffe können dann nicht mehr auslaufen und der Schiffs- und Fährverkehr kommt zum Erliegen. Griechischen Inseln wie Santorin, Kreta, Rhodos, Kos und Zakynthos sind dann nur noch per Luftweg, nicht aber über das Wasser, erreichbar. Der Streik soll von Mitternacht Samstag auf Sonntag bis Mitternacht Sonntag auf Montag andauern.

Wie die „Griechenland Zeitung“ berichtet, wollen sich die Seeleute mit dem Streik solidarisch zeigen und Respekt für den Tag der Arbeiterbewegung zeigen, der am 1. Mai international gefeiert wird. Die Seeleute schrieben demnach in einer Mitteilung, man wolle an den symbolischen Tag erinnern, „der die Geschichte der Menschheit verändert hat.“

RND/msk