Weniger soziale Kontakte, finanzielle Sorgen und Angst vor Ansteckung: Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen stellen die meisten Menschen seit mehr als zwei Jahren vor große Herausforderungen und bringen sie oftmals an ihre Belastungsgrenze. Familien trifft die Pandemie besonders hart: Schulen und Kindergärten waren zeitweise geschlossen und Eltern mussten Betreuung und Unterricht selbst übernehmen. Außerdem verloren einige Menschen durch Corona ihren Job und müssen nun sehen, dass sie und ihre Familie finanziell über die Runden kommen.

Damit sich Familien von dem Corona-Stress erholen und neue Kraft tanken können, ohne sich Sorgen wegen des Geldes machen zu müssen, hat das Bundesfamilienministerium 2021 die Maßnahme „Corona-Auszeit für Familien – Familienferienzeiten erleichtern“ auf den Weg gebracht. Die Maßnahme richtet sich an Familien mit geringem und mittlerem Einkommen sowie an Familien, in denen ein Kind oder ein Elternteil eine Behinderung hat und ermöglicht diesen bis Ende des Jahres 2022 einen vergünstigten Erholungsurlaub in Deutschland.

Bund übernimmt zehn Prozent der Urlaubskosten

Für einen Urlaub von bis zu einer Woche in einer der 111 am Programm teilnehmenden Unterkünfte müssen Familien nur etwa zehn Prozent der Übernachtungs- und Verpflegungskosten zahlen. Die übrigen 90 Prozent übernimmt der Bund. Nur die Kosten für An- und Abfahrt müssen die Familien in vollem Umfang selbst übernehmen. Dieses Angebot kommt offenbar gut an: „Aufgrund der großen Nachfrage sind viele Familienerholungseinrichtungen in den Ferienzeiten mittlerweile ausgebucht“, sagt eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland.

Außerhalb der Ferienzeiten stünden aber noch Plätze zur Verfügung, so die Sprecherin. Zudem kämen in den kommenden Wochen noch weitere Einrichtungen hinzu und bereits teilnehmende Unterkünfte würden ihre Kapazitäten aufstocken, damit möglichst viele Familien das Angebot in Anspruch nehmen können. Um herauszufinden, ob und wo es noch freie Plätze gibt, können sich Familien auf der Website des Familienministeriums informieren, oder sich direkt per E-Mail an den Verband der Kolpinghäuser wenden, der für die Ferienstätten verantwortlich ist.

Voraussetzungen für die Teilnahme an „Corona-Auszeit für Familien“

Alle teilnehmenden Häuser sind speziell auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet und bieten pädagogisch begleitete Aktivitäten an. Es gibt eine Kinderbetreuung und ein Angebot an musischen, kreativen und sportlichen Betätigungen für die ganze Familie. Um an dem Programm teilnehmen zu können, müssen interessierte Familien das „Corona-Auszeit-Formular“ ausfüllen. Mithilfe des Formulars kann die Einrichtung, in der die Familie ihren Urlaub verbringen möchte, prüfen, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind und anschließend mit Blick auf vorhandene Fördermittel und freie Plätze entscheiden, ob die Familie den vergünstigten Aufenthalt buchen kann.

Zu den Voraussetzungen zählt beispielsweise, dass das Einkommen der Familie unter eine bestimmte Grenze fällt. Diese richtet sich danach, wie viele Personen zum Haushalt gehören oder ob Familien Leistungen wie den Kinderzuschlag, Wohngeld, oder Arbeitslosengeld II erhalten. Außerdem muss mindestens ein mitreisendes Kind minderjährig sein. Familien, bei denen ein Kind einen Behindertengrad von mindestens 50 hat, spielt das Einkommen keine Rolle. Das Kind muss auch nicht minderjährig sein. Auch wenn ein Elternteil einen Behindertengrad von mindestens 50 hat, wird das Einkommen nicht berücksichtigt. Allerdings muss mindestens ein minderjähriges Kind mitreisen.

Erste bundesweite Corona-Schutzregeln fallen weg

2021 machten rund 4000 Familien vergünstigt Urlaub

Auf welche Bundesländer die meisten Anfragen entfallen, kann das Ministerium nicht beantworten, da Familien die Formulare direkt bei den Ferienstätten einreichen müssen. Nur so viel könne gesagt werden: ob Süden, Norden, Osten oder Westen – die Nachfrage sei groß.

Nach Angaben des Ministeriums gegenüber dem RedaktionsNetzwerks Deutschland wurde das Angebot, das seit dem 1. Oktober 2021 in Anspruch genommen werden kann, im vergangenen Jahr von rund 4000 Familien genutzt. Für dieses Jahr lägen dem Ministerium aktuell noch keine Zahlen vor.

RND/jaf