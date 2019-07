Neuer Biathlon-WM-Pfad im Pillerseetal eröffnet

Hochfilzen (dpa/tmn) - Wer gerne Biathlon im Fernsehen schaut, kennt den Bergort Hochfilzen im Pillerseetal. Er war schon zweimal Austragungsort der Biathlon Weltmeisterschaften. Ein neuer

Biathlon-WM-Pfad führt dort nun Wanderer auf die Loipen, die im Winter von den Athleten befahren werden. An insgesamt 16 Stationen gibt es zudem Informationen zu dem beliebten Wintersport sowie Tipps zum Trainieren. Außerdem kann man das Langlauf- und Biathlonzentrum der Athleten besichtigen, wie der Tourismusverband Pillerseetal mitteilt. Wer will kann sogar eine Goldmedaille gewinnen - dafür muss man die QR-Codes auf dem Weg scannen, auf der Rätsel-Rallye Fragen beantworten und dann im Tourismusbüro die Medaille abholen.

Ausstellung zum Gold Indonesiens in Mannheim

Im

Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen werden Schmuck und Gegenstände vergangener Kulturen auf Indonesien gezeigt. Die Sonderausstellung "Javagold" präsentiert vom 15. September 2019 bis 13. April 2020 rund 400 Schätze aus dem 7. bis 15. Jahrhundert - darunter goldene Ringe, Arm- und Halsreifen sowie Diademe. Viele der Ausstellungsstücke stammen aus einer Privatsammlung und werden erstmals öffentlich gezeigt. Außerdem können die Besucher einen Blick in die Labore der Goldforscher des am Museum angesiedelten Forschungszentrums werfen.

Freizeitpark am Gardasee: Neuer Legoland-Wasserpark geplant

Der italienische Freizeitpark Gardaland wird um einen Wasserpark erweitert. Ein neuer Legoland Water Park soll dort im kommenden Jahr eröffnet werden, wie der Vergnügungspark mitteilt. Das Angebot des ersten Legoland-Wasserparks in Europa soll sich an Familien mit Kindern zwischen zwei und zwölf Jahren richten. Das Gardaland am Südufer des Gardasees ist der nach eigenen Angaben größte Freizeitpark Italiens. Lego-Themenparks gibt es weltweit mehrere, etwa das Legoland Deutschland in Günzburg. Das größte Legoland der Welt soll im Frühjahr 2020 in den USA aufmachen, rund 100 Kilometer nördlich von New York im gleichnamigen Bundesstaat.

