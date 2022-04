Neuseeland ist bekannt für viel Natur mit mächtigen Gebirgen und nebelverhangenen Fjorden, die zum Teil als Kulisse für die Filmsaga „Herr der Ringe“ dienten. Neuseeland ist aber auch eines der wenigen Länder, die seit Ausbruch der Corona-Pandemie für Touristinnen und Touristen aus Europa geschlossen ist. Das ändert sich nun: Am 2. Mai macht die Insel wieder für Urlaubende aus Deutschland auf.

Das Land öffnet sich dabei Schritt für Schritt: Bereits Mitte April erlaubte Neuseelands Regierung Reisenden aus Australien wieder den Zutritt. Ab Mai dürfen dann neben Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland auch Reisende aus anderen visabefreiten Ländern (visa-waiver countries) wie Österreich, der Schweiz, Großbritannien und den USA einreisen. Ab Juli sollen die Grenzen für Inhaberinnen und Inhaber eines akkreditierten Arbeitgeber-Arbeitsvisums (AEWV) geöffnet und ab Oktober wieder Besucher- und Studentenvisa ausgestellt werden.

Diese Einreiseregeln müssen Reisende in Neuseeland erfüllen

Wer also eine Urlaubsreise nach Neuseeland plant, darf laut offizieller Mitteilung ab dem 1. Mai, 23.59 Uhr einreisen. Voraussetzung ist ab 16 Jahren eine vollständige Impfung mit einem in Deutschland zugelassenen Impfstoff – auch die Einmal-Impfung mit dem Johnson&Johnson-Vakzin berechtigt zur Einreise. Eine dritte Auffrischungsimpfung wird nicht verlangt.

Außerdem müssen Reisende einen Corona-Test nachweisen. Ein PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein, ein Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden. Auch eine Reiseerklärung muss ausgefüllt werden, um einen Traveller Pass zu erhalten, den es beim Check-in am Flughafen und beim Zoll bei der Ankunft in Neuseeland vorzuzeigen gilt. Beim Zoll erhalten Touristinnen und Touristen dann ein Schnelltest-Kit als Willkommenspaket, mit dem sie sich am ersten und fünften Tag testen müssen. Nur Kinder unter sechs Monaten sind von der Testpflicht ausgeschlossen.

Neuseeland öffnet für Reisende aus Deutschland.

Work and Travel in Neuseeland: Das müssen Interessierte beachten

Wer einen „Work and Travel“-Aufenthalt in Neuseeland plant, muss ebenfalls vollständig geimpft sein. Bewerbungen für ein solches Visum sind seit Mitte März möglich. Vergeben wird es an junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren. Sie dürfen dann für maximal zwölf Monate durch das Land Reisen und Arbeiten. Gestattet sind kurze befristete Jobs. Ein Rückflugticket oder das nötige Geld dafür auf dem Konto müssen vorhanden sein. Für das Leben vor Ort muss zudem ein Nachweis von umgerechnet 2600 Euro (4200 NZD) auf dem Konto erbracht werden sowie 170 Euro (280 NZD) für die Visagebühren.

RND/bv