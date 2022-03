München

Die Osterferien stehen vor der Tür und damit auch die nächste Reisewelle: Den Start machen am 4. April Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Wie voll wird es also am ersten Aprilwochenende also auf den Autobahnen? Worauf müssen sich Bahn-Reisende an Ostern einstellen? Ein Überblick.

Auf Routen zu Wintersportgebieten ist laut ADAC Geduld gefragt

Auf den Autobahnen dürfte es vom 1. bis 3. April grundsätzlich entspannt zugehen, der ADAC erwartet fast überall „gute Reisebedingungen“ und schätzt die Staugefahr als „relativ gering“ ein. Doch an manchen Stellen kann es dennoch länger dauern.

Vor allem immer noch auf den Wintersportrouten, in Richtung der südlichen Alpen und im Bereich von Baustellen ist Geduld gefragt. Der Autoclub zählt aktuell 892 Baustellen (811 in der Vorwoche).

Etwas mehr Verkehr und kleinere Verzögerungen seien möglich - vor allem am Samstag. Für Störungen könnte auch speziell in höheren Lagen winterliche Witterung sorgen. Lange Staus dürften insgesamt aber ausbleiben.

Auf diesen Routen erwartet der ADAC Verzögerungen und Staus

A1 Bremen - Hamburg

A2 Dortmund - Hannover - Braunschweig

A3 Würzburg - Nürnberg - Passau

A5 Karlsruhe - Basel

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Hannover - Flensburg und Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg

A8 Salzburg - München - Stuttgart

A9 München - Nürnberg

A93 Kufstein - Inntaldreieck

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Österreich und Schweiz: Wo es Verzögerungen beim Reisen geben könnte

Für die Schweiz und Österreich rechnet der ADAC mit ansteigendem Reiseverkehr und den ersten Osterurlaubern. Lange und viele Staus dürfte es laut Autoclub aber nicht geben.

Staugefährdet sind in Österreich die West- (A 1), die Tauern- (A 10), die Inntal- (A 12) und die Brennerautobahn (A 13) sowie die Fernpass-Route (B 179) und die Tiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen.

In der Schweiz sind stark befahren: die Gotthard-Route (A 2), die Strecke St. Gallen - Zürich - Bern (A 1) und die Zufahrten zu den Wintersportgebieten Graubündens, des Berner Oberlands, des Wallis und der Zentralschweiz.

Mehr zum Thema Skiurlaub im April: An diesen Orten ist er noch möglich

Trotz Corona-Lockerungen: Reisende sollten mit Einreisekontrollen rechnen

Beim Grenzverkehr ist mit stichprobenartigen Kontrollen zu rechnen. Wie lange man bei der Rückreise von Österreich nach Deutschland aktuell warten muss, sieht man bei der österreichischen Infrastrukturgesellschaft Asfinag online.

Reisende sollten sich über geltende Coronaregeln informieren. Infos zu den aktuellen Auflagen innerhalb und außerhalb Deutschlands gibt es bei ACE und ADAC sowie beim Auswärtigen Amt. Auch zu den Winterreifen-Regelungen im Reiseland sollten sich Autofahrer vor Fahrtantritt ebenfalls informieren.

Deutsche Bahn: Mehr Sonderzüge, aber auch Baustellen über Ostern

Bahnreisende dürfen über die Ostertage zwar mit etwas mehr Platz in den Zügen rechnen - gleichzeitig könnte die Fahrt aufgrund zahlreicher Baustellen öfter mal länger dauern. Die Deutsche Bahn kündigte an, angesichts der hohen Nachfrage über die Feiertage erneut Sonderzüge auf den stark nachgefragten Strecken einzusetzen.

50 zusätzliche Züge sollen demnach vom 14. bis zum 24. April etwa zwischen Berlin und München oder Berlin und Nordrhein-Westfalen unterwegs sein. Damit stocke der Konzern das Sitzplatzangebot in dieser Zeit um rund zehn Prozent auf, hieß es.

Die Deutsche Bahn setzt zu den Osterferien zahlreiche Sonderzüge ein.

„Wir haben eine erheblich stärkere Nachfrage als im letzten Jahr zu dieser Zeit“, teilte der Chef des Fernverkehrs, Michael Peterson, am Dienstag mit. Gleichzeitig investiert der Konzern in diesem Jahr erneut kräftig in die Sanierung der Infrastruktur, in den Osterferien soll deshalb an vielen Stellen gebaut werden. „Die Bauarbeiten führen auf einigen Verbindungen zu längeren Fahrtzeiten, Zug- und Halteausfällen oder zusätzlichen Umstiegen“, hieß es.

Den Kundinnen und Kunden empfiehlt der Konzern deshalb, sich vorab über die Fahrpläne zu informieren und einen Sitzplatz zu reservieren. Mit besonders hoher Nachfrage rechnet die Bahn zu Beginn der Ferien am 8. und 9. April sowie Gründonnerstag und Ostermontag.

RND/dpa