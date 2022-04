Derzeit teilt sich die europäische Reisewelt in zwei Lager: Länder mit und Länder ohne Einreise-Regeln. Während zum Beispiel in Schweden, Norwegen und der Schweiz Urlaub ohne 3G möglich ist, müssen Reisende bei der Ankunft in Spanien, Griechenland oder Portugal einen negativen Test, Impf- oder Genesenen-Nachweis vorlegen.

Dabei gilt es einige Beschränkungen zu beachten, denn die Nachweise haben teilweise ein Ablaufdatum. In Urlaubsländern der EU läuft der Impfstatus für Menschen ohne Booster-Impfung nach neun Monaten, also 270 Tagen, ab – zwei Mal Geimpfte gelten dann als ungeimpft. Eine Auffrischungsimpfung (Booster) hat EU-weit kein Ablaufdatum.

In diesen Ländern gilt bisher die 3G-Regel weiterhin

Ein Genesenen-Nachweis wiederum läuft nach EU-Regeln 180 Tage nach dem positiven Ergebnis ab. Ein Corona-Test ist oft nur zwischen 24 und 72 Stunden lang gültig. Für Kinder unter zwölf Jahren gelten oftmals gelockerte Regeln. Reisende sollten bei einer Buchung also ihren Impf- oder Genesenenstatus überprüfen oder sich rechtzeitig um einen Testnachweis kümmern.

Insel Folegandros. Für einen Urlaub in Griechenland ist weiterhin ein 3G-Nachweis notwendig.

Hier ein schneller Überblick, was für die beliebtesten Urlaubsziele in Europa gilt:

Frankreich: Geimpft müssen lediglich einen gültigen Impfnachweis vorlegen. Wer nicht geimpft ist, benötigt einen Genesenen-Nachweis oder negativen Corona-Test. Ein PCR-Test darf nicht älter als 72 Stunden sein, ein Antigen-Schnelltest 48 Stunden.

Griechenland: Bei der Einreise gilt 3G. Wer nicht geimpft oder Genesen ist, muss einen PCR-Test (72 Stunden) oder Rapid-Test (24 Stunden) bei der Einreise vorweisen.

Spanien: Auch, wenn Spanien fast alle Corona-Regeln aufgehoben hat, gilt 3G für die Einreise. Es ist keine Online-Anmeldung vor Anreise durch Vorweisen eines EU-Impfzertifikats notwendig. Ungeimpfte müssen eine Genesung oder einen PCR-Test (48 Stunden) oder Antigentest (24 Stunden) vorlegen.

Italien: Online-Anmeldung vor Einreise ist für alle notwendig. 3G-Nachweis muss bei Ankunft vorgelegt werden. PCR-Test darf nicht älter als 72 Stunden sein, ein Schnelltest nicht älter als 48 Stunden. Auch im Land selbst gilt vielerorts bis zum 1. Mai die 3G-Regel.

Portugal: Die Online-Anmeldung vor Einreise ist für alle notwendig. Einreisende ohne digitales EU-Zertifikat müssen einen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf oder ein Antigen-Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, vorlegen. Lediglich auf Madeira gilt vielerorts noch die 3G-Regel.

Österreich: Während vielerorts die 3G-Regel abgeschafft wurde, gilt sie bei der Einreise weiterhin. Entweder ist ein Impf- oder Genesenen-Nachweis notwendig oder ein PCR-Test (72 Stunden) oder Antigen-Test (24 Stunden).

Türkei: Zwar gehört die Türkei nicht zur EU, dennoch ist dort ein Genesenen-Nachweis 180 Tage gültig. Reisende müssen vorab ein elektronisches Formular ausfüllen und bei Ankunft einen 3G-Nachweis erbringen. Ein PCR-Test ist 72 Stunden gültig, ein Antigen-Test 48 Stunden.

