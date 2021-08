Zu Fuß über die Alpen: Grimmaer sammelt mit Extremwanderung Spenden für Jugendsozialarbeit

Grimma/Triest

Sozialarbeit wird häufig unterschätzt, sagt Tobias Burdukat. „Die Fachkräfte werden gern als Kaffee trinkende, moderierende Hippies abgetan.“ Welche Tatkraft allerdings im Beruf steckt, hat der Grimmaer schon beim Aufbau des vielfach prämierten „Dorf der Jugend“ in seiner Heimatstadt gezeigt. Trotz vieler Widerstände können junge Menschen in der ehemaligen Fabrikhalle an der Mulde heute skaten, kreativ werden, an Fahrrädern schrauben, Konzerte veranstalten.

Wie viel der 38-Jährige bereit ist, für seinen Beruf zu investieren, hat er in den vergangenen sechs Wochen nun noch einmal unter Beweis gestellt. Um Geld für zwei neue Stellen sowie für eine Skateboard-Halle zu sammeln, wanderte Burdukat allein über die Alpen. Ein Höllenritt, wie er bei der Ankunft am Zielort erzählt.

Seine Reise startete am 19. Juni in Oberstdorf (Bayern), direkt unter der berühmten Skischanze. Von dort ging es zu Fuß 47.000 Höhenmeter und knapp 700 Kilometer auf und ab bis zum Strand der Adria nach Triest (Italien). Der Grimmaer Sozialarbeiter wanderte mit wenig Gepäck – schlief meist im Freien, unter einer kleinen Plane zwischen den Wanderstöcken. Manchmal boten ihm Einheimische Essen und Platz in Berghütten an.

In der meisten Zeit war er aber auf sich gestellt. Zumindest in den Bergen, denn parallel dazu starteten Mitstreiter in Grimma eine Spendenkampagne, verbreiteten Bilder von der Reise im Netz. Mit Erfolg: Bisher sind 50.000 Euro für die geplanten Projekte zusammen gekommen. Ob das Spendenziel von notwendigen 70.000 Euro bis zum 15. August erreicht wird, ist allerdings noch unklar.

Start der Reise mit Unterstützern in Grimma. Quelle: privat

Einsamkeit und extreme Wetterlagen

Tobias Burdukat hat zumindest alles gegeben und dabei Grenzen erfahren. „Unterwegs traten einige sehr brenzlige Situationen auf, die mir Angst gemacht haben“, erzählt der 38-Jährige. Die Einsamkeit auf seiner 45-tägigen Reise sei zermürbend gewesen. „Dazu kam das extreme Wetter in diesem Jahr. Es lag in den Bergen noch außergewöhnlich viel Schnee, den ich oft zu queren hatte. Außerdem fast permanenter Regen und Gewitter, so dass ich mehrfach Routen umplanen musste.“ Mitunter zeigten sich ihm tolle Ausblicke – die er auf Fotos für die Daheimgebliebenen festhielt. In der meisten Zeit sei die Sicht allerdings sehr schlecht gewesen.

Wenige Tage vor dem Ziel, am mehr als 2000 Meter hohen Berg Krn in Slowenien, stürzte der Grimmaer auch noch. „Ich lief über ein Geröllfeld, in dem sich plötzlich ein Stein löste und ich deshalb ordentlich abgerutscht bin. Zum Glück kamen keine größeren Steine nach, allerdings habe ich einige Schürfwunden davongetragen.“

Auf seinen Videos im Netz lässt sich erahnen, wie erschöpft der 38-Jährige vielfach war. „Es gab Momente, in denen ich aufgeben wollte“, sagt er. Als in Deutschland das Hochwasser ganze Landstriche begrub, regnete es auch in den Alpen eine ganze Woche lang. Bis auf die Knochen durchnässt, bei Temperaturen um die 5 Grad, sei das Heimweh kaum zu überwinden gewesen.

Auf einem Kamm in den italienischen Alpen Quelle: privat

Letztlich hat es der Grimmaer doch bis zum Strand der Adria geschafft – weil er an seine Idee von emanzipatorischer Jugendhilfe glaubt. „Sozialarbeit steckt seit vielen Jahren in einem Dilemma: Politikerinnen und Politiker ohne fachliche Kompetenz knüpfen die Finanzierung an eigene Vorstellungen. Sie sagen: Wenn es nicht so passiert, wie wir es wollen, gibt es kein Geld“, argumentiert Burdukat. Mit den gesammelten Spenden soll nun erstmals eine von Ämtern und Ministerien komplett unabhängige Sozialarbeit in Grimma und im benachbarten Borna möglich werden.

Spendensammlung für Sozialarbeit in Grimma und Borna

„Wir möchten gern selbst entscheiden, was vor Ort sinnvoll ist. Wir wollen in Grimma im ,Dorf der Jugend’ und in Borna bei ,Bon Courage’ zwei Halbtagsstellen für die Arbeit mit Jugendlichen und Geflüchteten schaffen. Darüber hinaus wollen wir in Grimma eine Halle zur Skatehalle umbauen und dort ein Solardach drauf setzen, um die Betriebskosten zu senken“, erzählt der Sozialarbeiter.

Angekommen in Muggia bei Triest (Italien). Quelle: privat

Theoretisch käme für diese Ideen wohl auch eine kommunale oder sächsische Förderung in Frage. Auf Nachfrage im Dresdner Sozialministerium, wie viel der Freistaat jährlich in die Arbeit mit Jugendlichen investiert, gibt es einen Verweis auf ein Programm mit „Jugendberufshilfen und Produktionsschulvorhaben“. Hier sollen Jugendliche auf den Arbeitsalltag vorbereitet werden. Insgesamt stünden für 2021 auf diesem Weg 7,59 Millionen Euro bereit – aus denen aktuell zehn Produktionsschulen und 18 Jugendberufshilfemaßnahmen finanziert würden. Im kommenden Jahr sollen dann auch wieder neue Anträge entgegen genommen, heißt es aus der Landeshauptstadt.

Darüber hinaus könnten Projekte der Jugendsozialarbeit auch kommunal gefördert werden, so eine Sprecherin. Hilfe von dort sei allerdings ohnehin nicht zu erwarten, sagt Burdukat. Das Verhältnis zwischen dem häufig auch politisch gegen Rechtsextremismus engagierten „Dorf der Jugend“ am Stadtrand und der Verwaltung gilt seit einem Auftritt von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke im Grimmaer Rathaus 2019 als zerrüttet.

