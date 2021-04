Freital

Da sausen zwei knallrote Ferrari-Seifenkisten die abschüssige Straße in Somsdorf hinunter – und darin zwei „Käfer“: Thomas Käfer und seine Tochter Lilly. Man glaubt es kaum, aber die heute Zehnjährige ist bereits ein „alter Hase“ im Seifenkisten-Renn-Geschäft. Im Alter von sechs Jahren saß sie zum ersten Mal in solch einem Gefährt, dessen Fahrten – immerhin gibt es keine Bremse – auch schon mal gefährlich werden können. Ihr Vater organisiert seit 2012, damals als „Mittel-Deutschland-Cup“, Seifenkistenrennen in Kleinnaundorf. Da wundert es nicht, wenn die Tochter ebenfalls das Renn-Gen und die Begeisterung für die rasanten, unmotorisierten und teils wackeligen Kisten besitzt. Anlass für die spontane Abfahrt auf der Höckendorfer Straße in Somsdorf ist die Ankündigung der Europameisterschaft im SpeedDown, die im Juli erstmals nach Freital kommt. Organisiert vom Kleinnaundorfer Heimatverein „G-Haus“ e. V. – ein Großereignis für die Freitaler.

Premiere im Jahr des 100. Stadtjubiläums

Während seit Monaten die Kultur- und Veranstaltungsbranche im Lockdown und am Boden liegt, ist Organisator Thomas Käfer dennoch optimistisch: „Mit der Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft haben wir bewiesen, dass wir gut organisieren können. Wir sind als guter Veranstalter europaweit bekannt.“ Das notwendige Hygienekonzept macht ihm auch keine größeren Sorgen: „Wir sind gut vorbereitet, können jederzeit während der Veranstaltung sagen, wer sich wo auf dem Gelände befindet. Die Nachverfolgung ist stets gewährleistet.“ Mit der Erfahrung und dem Erfolg im Rücken holen Käfer und sein Team den 39. European Championship im SpeedDown erstmalig nach Freital – und das auch noch zum runden Stadtjubiläum.

Zur Galerie SpeedDown-Championship kommt nach Freital

Setzt sich OB Rumberg in eine Seifenkiste?

Die Große Kreisstadt feiert in diesem Jahr ihr 100. Jubiläum. Pandemiebedingt sind die Feierlichkeiten stark eingeschränkt und so ist auch Oberbürgermeister Uwe Rumberg sehr froh über dieses Event für die ganze Familie. Er bezeichnet die Europameisterschaft als „eines der Hauptereignisse des Jahres für die Stadt“ und „gerade in unserem Jubiläumsjahr ist es schön, so ein Ereignis nach Freital zu bekommen“, sagt er. Als Schirmherr erleben die Zuschauer den OB vielleicht auch mal in einer „Kiste“, wie er die abschüssige rund zwei Kilometer lange Strecke auf der Höckendorfer Straße in Somsdorf rasant hinunter fährt: „Das ist sehr sicher. Ich habe keine Angst, mich in eine Seifenkiste zu setzen“, meint Rumberg und ergänzt: „Wir werden sehen.“

Höckendorfer Straße als neue anspruchsvolle Piste

Jahrelang fanden die Seifenkistenrennen in Kleinnaundorf statt, im vergangenen Jahr sogar die Deutschen Meisterschaften. Nun mussten die Veranstalter nach Somsdorf umziehen. Mit der Ausrichtung der Europäischen Meisterschaft müssen einige neue Voraussetzungen erfüllt sein. Unter anderem war die frühere Strecke mit 700 Metern viel zu kurz. Nun müssen es für die Europameisterschaft mindestens 1200 Meter sein, zwei Bremspunkte muss es auch geben. Das ist auf der Höckendorfer Straße gegeben. Sie ist mit rund zwei Kilometern sogar länger als vorgegeben, hat eine anspruchsvolle Steigung, einen Höhenunterschied von 120 Metern, und sie besitzt vier Kehren sowie eine Achtkurve.

Thomas Freund Freund auf der wilden Sau während der zehnten Deutschen Meisterschaft im Seifenkistenrennen in Freital. Quelle: Andreas Weihs

Eine Frage stellt sich noch: Was bedeutet eigentlich „SpeedDown“? Organisator Käfer weiß eine kurze und verständliche Antwort: „Das ist: So schnell wie möglich die Straße runterfahren und am besten ohne Bremse!“ Aber wie kann man sich auf eine Abfahrt unter diesen Bedingungen vorbereiten? Thomas Käfer meint dazu: „Trainieren kann man das überhaupt nicht. Jede Fahrt, jede Strecke ist anders. Man muss Erfahrungen machen, viele Rennen fahren und dabei lernen.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hygienekonzept steht – aber dürfen Fahrer einreisen?

Erwartet werden zum Rennen im Juli bis zu 5000 Besucher, die den rund 250 nationalen und internationalen Fahrern an der langgezogenen Strecke zujubeln. Zahlreiche Helfer sorgen hinter den Kulissen und als Streckenposten für den reibungslosen Ablauf dieses Events, sichern die Strecke und achten darauf, dass weder Fahrer noch Publikum gefährdet werden. Trotz vieler ehrenamtlicher Helfer sind die Veranstalter bei der Finanzierung auf Sponsoren angewiesen. Regionale Firmen wie die Feldschlösschen AG und die Lichtenauer Mineralquellen engagieren sich trotz Pandemie und Lockdown für das „Seifenkistenrennen“ und helfen mit, den Brocken von 200 000 Euro Finanzbedarf zu stemmen. Auch das stimmt Thomas Käfer optimistisch. Nachdenklich wird er aber beim Gedanken, ob die Fahrer, die aus ganz Europa kommen, nach Deutschland einreisen dürfen. Niemand weiß, wie sich bis dahin die Corona-Pandemie entwickeln wird und welche Einschränkungen oder Bedingungen dann gelten.

Von Andreas Weihs