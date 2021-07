Zuschendorf zeigt bundesweit umfangreichste Hortensienschau

Pirna

Auf die Hortensienschau in Zuschendorf gab es 2019 schon mal einen Abgesang. „Wir wollen eine Denkpause einlegen. Durch die heißen Sommer bleibt das Publikum weg. Da ist die Schau nicht mehr finanzierbar“, nannte Matthias Riedel, der Leiter der dortigen Botanischen Sammlungen der TU, damals den Grund.

Im Jahr darauf waren „nur“ im Park Hortensien aus dem Zuschendorfer Sammlungsschatz zu sehen, der allerdings mit 500 Arten und Sorten eine der beiden umfangreichsten Deutschlands ist. Nun gibt es in diesem Jahr wieder eine große Hortensienschau. Es werde die umfangreichste bundesweit, kündigt Matthias Riedel an.

Schau im zweijährigen Rhythmus

„Nach Rücksprache mit allen Beteiligten haben wir uns auf einen Zweijahresrhythmus geeinigt“, so der Sammlungsleiter weiter. Das heißt, dass es jetzt immer im Wechsel eine Hortensienschau bzw. eine Weihnachtsschau im Landschloss Zuschendorf geben soll.

Das nächste Mal kommen also Hortensienfans 2023 auf ihre Kosten. „Das ist aber nicht in Zement gegossen. Wenn es zu schwierig wird, lassen wir es auch bleiben“, so Riedel. Er ist gleichzeitig Geschäftsführer des Fördervereins Landschloss Pirna-Zuschendorf e. V., der wesentlich zur Finanzierung der Botanischen Sammlungen beiträgt.

Fünf Modezeiten der Hortensien in szenischen Bildern

Diese Hortensienschau, die vom 24. Juli bis zum 8. August zu sehen ist, steht diesmal unter Titel „Hortensienmode – Modehortensien“. Thematisiert werden fünf Modezeiten dieser Pflanzen, die jeweils mit einem szenischen Bild dieser Epoche und den zu dieser Zeit typischen Hortensien dargestellt sind.

Eines der szenischen Bilder in der Ausstellung – hier noch beim Aufbau ohne Blüten. Quelle: PR/Botanische Sammlungen

Die Zeitachse reicht von den ersten Hortensieneinfuhren aus Japan und China in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Ein Putzmachersalon werde die Damenwelt verzaubern, ist Riedel überzeugt. Durch das Vestibül fliege ein Flugzeug, die US-amerikanische Flugpionierin Amelia Earhart sei mit ihrem Fallschirm kurz vor der harten Landung in einer Hortensienwiese. Unter den Händen von Silke Kühne, Mandy Feulner und Sascha Fiedler – alle Meister der Blumenbindekunst – entstanden Hortensienkleider und modischer Schmuck.

Allein 1000 Hortensienpflanzen im Schloss

Das Schloss wird üppig mit etwa 1000 Hortensienpflanzen gefüllt, so Matthias Riedel. „Im Park blühen zur gleichen Zeit eine stattliche Anzahl großer Hortensientöpfe.“ Zudem ist auch der Teil des Parks, in dem Hortensien ausgepflanzt sind, um sie auf ihre Winterhärte zu testen, zugänglich. Da können sich Gartenfreunde selbst ein Bild machen, welche Unterschiede es zwischen den Sorten gibt. „Es blüht zwar etwas mehr als voriges Jahr, aber trotzdem sehr wenig“, so der Leiter der Botanischen Sammlungen. „Der sicherste Blüher ist wieder ’Diva Fiore’“.

Im Landschloss in Pirna-Zuschendorf und im dazugehörigen Park ist eine Hortensienausstellung zu sehen. Quelle: PR/Botanische Sammlungen

Auch neuere Züchtungen sind zu sehen

Das ist eine Züchtung von Katrin Meinl aus Dresden, wie auch die Sorte ’Schloss Zuschendorf’. Diese zeichne lackschwarze feste Stiele, bei Sonne eine schön geäderte rosa Blüte und eine besondere Robustheit aus, erklärt Matthias Riedel.

Die Blüten der Hortensie Saxon 'Schloss Zuschendorf’ zeigen sich im Aufblühen zart rosa und färben sich im Laufe der Zeit immer kräftiger aus bis zu einem kräftigen dunkelrosa. Eine Besonderheit sind die dunklen Stiele. Quelle: Catrin Steinbach

Neben den Zuschendorfer Sammlungspflanzen sind zur Hortensienschau neuere Züchtungen der Saxon-Serie zu sehen. Zudem habe die Dresdner Zuchtstation der Hydrangea Breeders Association (HBA) - SAXbreeding in Zusammenarbeit mit Kühne Jungpflanzen Stecklinge historischer Sorten der Zuschendorfer Sammlung zu ausstellungswürdigen Pflanzen entwickelt. Eine besondere Auswahl präsentiere zudem die Firma Kötterheinrich aus Westfalen, der größte Hortensienanbauer Deutschlands.

Öffnungszeiten & Preise Ort XV. Hortensienschau im und am Landschloss in 01796 Pirna-Zuschendorf, Am Landschloß 6 Öffnungszeiten 24. Juli bis 8. August 2021, Dienstag bis Sonntag jeweils 10 bis 17 Uhr, Montag 10 bis 16 Uhr Eintritt sechs Euro, ermäßigt fünf Euro

