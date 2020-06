Zirkus hängt wegen Corona zehn Wochen in Weinböhla fest – vielleicht auch noch länger

Weinböhla

Zirkusleute sind viel un­terwegs, leben in meist bunten Wagen und blicken abends, wenn im Zelt die Vorführung begonnen hat, in leuchtende Gesichter. Nicht so in diesen Tagen, wie Samuel Endres vom Circus Magic aus bitterer Erfahrung berichten kann. Denn seit zehn Wochen sitzen er und seine Familie in Weinböhla fest.

„Wir wollten eigentlich im März unser Zelt auf dem Festplatz aufbauen, als es plötzlich aus dem Ordnungsamt hieß, dass wir wegen der Coronapandemie nicht auftreten dürfen“, erinnert sich der Familienvater und Zirkuschef. Nach langer Zeit der Ungewissheit geht es nun an diesem Mittwoch das erste Mal wieder in die Manege – bei einer kostenlosen Galavorstellung, mit der sich die sechsköpfige Zirkusfamilie bei den Weinböhlaern bedanken möchte.

„Ohne die vielen Spenden, die Hilfe einzelner und die Unterstützung der Gemeinde hätten wir die zurückliegenden Wochen nicht überstanden“, sagt Samuel Endres. So sind die 25 Tiere, darunter Kamele, Ponys, Rinder, Hühner, Ziegen und ein Minischwein auf Weiden in der Region untergekommen – ohne Gebühr. Anfangs wildfremde Menschen haben ihre Weiden angeboten. Auf einer Koppel in Weinböhla ist dann sogar ein kleiner Kamelbulle geboren worden. Dariyan hat die Eigentümerin der Weide, Antje Herrmann, den Nachwuchs getauft.

Doch damit nicht genug. Die Gemeinde hat Familie Endres Strom, Wasser und den Standplatz kostenlos zur Verfügung gestellt. Und von vielen Helfern gab es Futterspenden für die Tiere. „Deshalb wollen wir jetzt einmal ein großes Dankeschön sagen“, sagt Samuel Endres.

Am Mittwoch, 17 Uhr, lädt die Zirkusfamilie Endres zu einer Dankesvorstellung ins Zelt des Circus Magic. Quelle: Steffen Manig

Nach dieser Dankesvorstellung am Mittwoch, 17 Uhr, wird es noch bis 21. Juni täglich eine weitere geben. Sie alle beginnen 17 Uhr, sonntags 14 Uhr. Karten kosten zwischen zehn und 18 Euro. Geboten wird ei­ne bunte Mischung aus Akrobatik, Tierdressur und Clownsnummern. „Wir sind ein Familienzirkus mit ei­nem traditionellen Programm“, sagt Samuel Endres. Nicht umsonst seien seine Kinder schon die sechste Generation an Zirkusleuten, die die im brandenburgischen Zossen beheimatete Familie hervorgebracht hat.

Und wie geht es nach den Auftritten in Weinböhla weiter? „Ich weiß es noch nicht“, sagt der Zirkuschef. Anfragen bei weiteren Kommunen im Landkreis hätten bisher nur Absagen eingebracht. „Viele sind unsicher, von den meisten haben wir gehört, dass wir im Spätherbst noch einmal nachfragen sollen“, sagt Samuel Endres. Das wäre eine lange Zeit ohne Einkommen für die sechsköpfige Familie. Denn Coronahilfen kann der Familienzirkus nicht beantragen, wie Samuel Endres sagt. „Es gibt etwa 300 kleine Zirkusse in Deutschland – denen geht es allen so.“

Nur 100 der insgesamt 300 Plätze dürfen besetzt werden

Da könne seine Familie noch von Glück reden, dass Weinböhla eine Auftrittsgenehmigung erteilt hat. „Damit sind wir so ziemlich der erste Zirkus, der wieder zu Vorführungen laden darf“, sagt Samuel Endres. Das allerdings mit einigen Einschränkungen. So dürfen nur 100 der insgesamt 300 Plätze besetzt werden. Karten gibt es deshalb nur im Vorverkauf und jeweils für bestimmte Vorführungen, damit kein Massenandrang entsteht. „Bei der Begrüßung werden wir Masken tragen, in der Manege dann nicht mehr“, sagt Samuel Endres.

Für die Besucher wird es wohl ähnlich werden: Sie müssen auf dem Weg ins Zelt Mund und Nase bedecken, sobald sie auf ihrem Platz sitzen nicht. „Wir müssen aber mal sehen, was die weiteren Lockerungen für uns bedeuten“, sagt der Zirkuschef. Er blickt mit Optimismus in die Zukunft – was bleibt ihm auch anderes übrig. „Und wenn wir keinen anderen Spielort finden, dann bleiben wir eben in Weinböhla“, sagt er.

