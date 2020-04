Radebeul

Seit zehn Jahren existiert der Park+Ride-Platz in Radebeul-Ost. Rund 100.000 Pkw-Fahrten haben Nutzer dieses Stellplatzangebots am Bahnhof seither gespart, zieht Lutz Auerbach, Leiter der Verkehrsabteilung im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO), eine positive Bilanz zum Jubiläum. Für den Umstieg vom eigenen Fahrzeug auf Bahn und S-Bahn stehen auf der Südseite des Bahnhofs 33 Plätze zur Verfügung, weitere 17 Stellplätze sind Anwohnern vorbehalten. Zudem können an der Station 96 Fahrräder abgestellt werden.

Der Bahnhof wird ganztags vom Regionalexpress RE 50 (Dresden-Leipzig) und der S-Bahn S 1 bedient. Ab Radebeul-Ost gelangen Reisende stündlich in die Messestadt. Die Kreisstadt Meißen wird bis zu viermal pro Stunde, die sächsische Landeshauptstadt bis zu fünfmal pro Stunde angefahren. Den Bahnhof nutzen täglich rund 2300 Fahrgästen.

Die Auslastung der Park+Ride-Anlage liegt heute bei 95 Prozent. „Diese Zahlen zeigen, dass die Anlagen genutzt werden, wenn das Bahnangebot konkurrenzfähig ist“, so Lutz Auerbach. Von Radebeul-Ost benötigten die Züge zwischen 12 und 17 Minuten bis ins Dresdner Zentrum und seien damit schneller als das Auto.

Rund 200.000 Euro hatte der Bau des Parkplatzes gekostet. Er wurde am 27. April 2010 eröffnet.

