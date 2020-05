Sachsens Innenminister verurteilt Gewalt bei Demo in Pirna

Dresden

Nach den gewaltsamen Attacken auf Polizisten in Pirna hat Sachsens Innenminister Roland Wöller eine energische Strafverfolgung angekündigt. „Niemand darf glauben, dass er straffrei davonkommt“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag vor Journalisten in Dresden.

Bei einem sogenannten „Spaziergang“ als angeblichen Protest gegen die strengen Corona-Auflagen und Einschränkungen von Grundrechten hatten laut Wöller etwa 30 gewaltbereite Hooligans Polizisten angegriffen. Ein Beamter war dabei verletzt worden.

Es gebe ein vermehrtes Versammlungsgeschehen im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen des Bundes, konstatierte Wöller. Bisher sei der Protest sehr friedlich gewesen. Hinweise, dass sich das ändern könne, habe es am Mittwoch in Pirna gegeben. Es gebe eine aggressive Stimmung auch gegenüber der Polizei. Viele Teilnehmer können laut Wöller „kommunikativ nicht mehr erreicht werden“. Der Minister stellte jedoch klar: „Gewalt hat nichts mit legitimem Protest zu tun.“

„Teilnehmer in der Verantwortung“

Bis zum Donnerstag galt für Demonstrationen noch eine Obergrenze von 50 Teilnehmern und die Dauer von einer Stunde. Wöller sagte, es gebe bei den Veranstaltungen keinen Veranstaltungsleiter. Die Teilnehmer würden vielfach keinen Mundschutz tragen und den Mindestabstand nicht einhalten. Dies geschehe „bewusst, auch aus provokativen Gründen“.

Die Polizei hatte am Vorabend in Pirna versucht, die „unerlaubte Ansammlung“ zu stoppen, sagte Wöller. Die Demonstranten hätten die Beamten zur Seite geschoben und sich an ihnen vorbeigedrängt. Bei einem zweiten Versuch, sie zu stoppen, hätte dann die Gruppe der gewaltbereiten Hooligans die Einsatzkräfte attackiert.

„Die ist klar zu verurteilen“, sagte Wöller. Die Polizei werde durchgreifen. In Pirna liefen acht Strafverfahren, unter anderem wegen Landfriedensbruchs und tätlichem Angriffs auf Vollzugsbeamte.

Mit Pirna sei erstmals bei solchen Demonstrationen in Sachsen eine „größere geschlossene Gruppe von gewaltbereiten Hooligans“ aktiv geworden. Dies sei ein Indiz dafür, dass „Verfassungsfeinden, Extremisten, Rechtsextremisten“ diese Veranstaltungen benutzt werden, um ihre Ziele zu verfolgen. Wöller verwies auch auf Bezüge zwischen den Demonstrationen und Pegida.

„Rechtsstaat funktioniert“

Ab Freitag gibt es keine Einschränkungen mehr für das Versammlungsrecht, es muss jedoch Mundschutz getragen und der Mindestabstand eingehalten werden. „Die Voraussetzung ist aber, dass es friedlich bleibt“, erklärte Wöller. „Das ist nicht immer der Fall, wie wir gesehen haben.“ Es gebe aber kaum noch „eine Fläche für Proteste“.

Daher stünden auch die Veranstalter, Organisatoren und Teilnehmer in der Verantwortung. Sie müssten darauf achten, dass diese Versammlungen nicht genutzt werden, um gewalttätig zu werden und verfassungsfeindliche Ziele zu verfolgen. Wer an einer Veranstaltung teilnehme, wo Gewalt ausgeübt wird, der „befindet sich auf der falschen Veranstaltung und sollte sich klar distanzieren“.

Die Polizei werde „klar und konsequent, aber maßvoll“ gegen die Erscheinungen vorgehen. Nicht jeder Demonstrant übe Gewalt aus. Aber in den anderen Fällen laufe die Strafverfolgung. „Der Rechtsstaat funktioniert.“

