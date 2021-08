Dresden

In und um Dresden reifen langsam die Äpfel. Elisabeth II., Sachsens 25. Blütenkönigin, eröffnete am Freitag auf dem Gut Gamig symbolisch die diesjährige Ernte für dieses Obst in Sachsen. Für die Fotografen einen Apfel selber pflücken konnte sie nicht, weil es wie aus Eimern regnete. Dafür schnitt sie einen leckeren Apfelkuchen an – gebacken von Menschen, die auf Gut Gamig leben und arbeiten.

Wie die Ernteerwartung bei den Äpfeln ist

Die Obstbauern erwarten ein besseres Apfeljahr als 2020, aber die Erntemenge werde trotzdem knapp un­ter dem Durchschnitt liegen, so Matthias Wedler, 1. stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes „Sächsisches Obst“. 64 000 Tonnen Äpfel sind die Ernteerwartung, das ist ein Drittel mehr als vergangenes Jahr.

In normalen Jahren werden rund 80 000 bis 90 000 Tonnen erreicht. Wobei die Erntemenge schon seit 2017 durch Spätfröste und Dürre deutlich unter dem Durchschnitt lag. „Durch die feuchte Witterung erwarten wir aber gute Fruchtgrößen“, so Wedler. Auch die Färbung der Früchte sei wegen kühler Nächte gut. So hoffen die Obstbauern, dass sie am Ende einen auskömmlichen Preis für ihre Früchte erzielen.

Da spiele allerdings auch die Ernte in den anderen europäischen Ländern eine Rolle. Die Erwartungen seien dort moderat bis gut, sagt Wedler. Eine Apfelschwemme zum Beispiel aus Polen, die den Obstbauern den Absatz in der indirekten Vermarktung schwer mache, sei eher nicht zu erwarten. So schlecht sieht es also nicht aus. Bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter einigermaßen mitspielt.

Die Sächsische Blütenkönigin 2021 kommt mit einem Sack voller frisch geernteter Äpfel aus dem Schloss des Gutes Gamig. Quelle: Catrin Steinbach

Warum die Apfelanbaufläche abnimmt

Seit etwa zwölf Jahren sinkt die Obstanbaufläche. „In dieser Zeit ist die Anbaufläche um rund 1000 Hektar gesunken. Etwa 60 Prozent davon betreffen den Apfelanbau“, so Udo Jentzsch, Geschäftsführer des Landesverbandes „Sächsisches Obst“.

Hauptursache für den Rückgang seien Betriebsaufgaben und die Reduzierung der Anbaufläche, weil Obstbauern die indirekte Vermarktung (also über Großhandel und Verarbeitung) verringert hätten. Des Weiteren spielen das Lohnniveau und die gestiegenen Betriebskosten eine Rolle.

„In Hochlohnländern geht die Produktion, die mit viel Handarbeit verbunden ist, zurück“, so Wedler. Zudem stünden den Obstbauern immer weniger Pflanzenschutzmittel zur Verfügung. „Wir können manche Schaderreger nicht mehr bekämpfen. Dadurch geht die Produktion auch zurück“, so Matthias Wedler weiter.

Wie es um die Saisonarbeitskräfte steht

Durch Corona und die im Zusammenhang mit der Pandemie erlassenen Maßnahmen standen die Obstbauern in den zurückliegenden fast anderthalb Jahren massiv unter Druck. Können die Saisonarbeitskräfte kommen und unter welchen Bedingungen? Das sei ein Auf und Ab gewesen und ein immenser Aufwand.

„Wir haben Angst, dass die vierte Welle Behörden und Gesundheitsämter ängstlich macht und wir noch zusätzliche Auflagen zu den ohnehin schon bestehenden bekommen“, sagte der stellvertretende Verbandsvorsitzende Matthias Wedler.

Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne), der der Eröffnung der Apfelernte beiwohnte, machte deutlich, dass es sehr wohl klar sei, dass der Obstanbau auf Saisonarbeitskräfte aus anderen Ländern angewiesen sei. Und auch Michael Geisler (CDU), Landrat im Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge versprach: „Wir werden alles tun, dass Ernte und Viehhaltung abgesichert sind.“

Erntehelfer im Obstbau kämen zunehmend aus Rumänien, weniger aus Polen, so Wedler. „Industrie und Landwirtschaft im Nachbarland boomen, die Polen finden jetzt zu Hause mehr Arbeit.“

In welchen Apfelsorten Sachsens Obstbauern die Zukunft sehen

Sachsens Obstbauern modifizieren ihre Apfelsorten, die sie künftig anbauen. „Wir sehen in ’Kanzi’ (Sortenname Nikoter) und ’Fräulein’ (Sortenname GS66) die Zukunft“, erklärte Matthias Wedler. ,Kanzi’ sei schon bekannt und gut nachgefragt. ,Fräulein’ werde in Zukunft in den Handel kommen. „Es ist ein saftiger süß-säuerlicher Apfel mit festem Fruchtfleisch und sehr langer Haltbarkeit“, erklärt Wedler. „Auf 40 Hektar Fläche haben wir diese Sorte jetzt schon stehen.“

Sachsens Obstbauern setzen auf neue Sorten – mit Ausnahme von Boskoop. Quelle: Catrin Steinbach

Die Entscheidung für eine neue Sorte sei nicht einfach, so der Vertreter der Obstbauern weiter. Denn es gebe zig neue Sorten, da könne man auch auf das falsche Pferd setzen. Die Obstbauern fühlen sich aber durch die Tests und Versuche in Pillnitz gut beraten und unterstützt.

Aus dem Sortiment verschwinden werden im Gegenzug nach und nach die Sorten ’Idared’ und ’Shampion’, erfahren wir von Udo Jentzsch, dem Geschäftsführer des Landesverbandes Sächsisches Obst. Es gebe inzwischen einfach bessere Sorten. ’Boskoop’ dagegen werde immer seine Nische behalten. Er sei als Backapfel einfach unerreicht. „Und auch in eine Gans gehört ein Boskoop“, findet Jentzsch. Wussten Sie, dass der Boskoop einen vergleichsweise hohen Zuckergehalt hat? Der wird aber nicht so wahrgenommen, weil eben auch der Säuregehalt sehr hoch ist.

Von Catrin Steinbach