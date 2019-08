Dresden

„Wir kamen von der Hölle (Strafvollzug Waldheim) ins Paradies ( Jugendwerkhof Königstein).“„Viele waren froh, hier zu sein.“„Es gab welche, die geflüchtet sind.“ Unterschiedlicher könnten die Zitate, die derzeit im Eingangsbereich der neuen Sonderausstellung im 2. Obergeschoss der Magdalenenburg auf der Festung Königstein zu lesen sind, kaum sein. Es geht um den Jugendwerkhof, der zwischen 1949 und 1955 dort untergebracht war.

Alles in allem gab es auf dem Gebiet der DDR ab 1949 um die 70 Jugendwerkhöfe, in der (angeblich) schwer erziehbare, renitente und straffällig gewordene Jugendliche zu „vollwertigen Mitgliedern der sozialistischen Gesellschaft“ geformt werden sollten. Allein in Sachsen gab es Ende 1950 exakt 20 Jugendwerkhöfe mit 1200 Plätzen.

Emblem Jugendwerkhof Königstein. Quelle: Repro: Christian Ruf

Zwischen 1949 und 1990 durchliefen 495 000 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 18 Jahren das Heimsystem der DDR. Insgesamt gab es 662 Heime, davon 456 Normalheime mit 21 259 Plätzen, 168 Spezialheime mit 9364 Plätzen und 38 Jugendwerkhöfe, in denen knapp etwas über 3000 Jugendliche untergebracht werden konnten.

Platz für bis zu 200 Jugendliche

Der Werkhof in Königstein war einer der ersten Einrichtungen seiner Art in der frühen DDR. Dorthin kamen auf Geheiß von Justiz und Jugendfürsorge Jugendliche, deren Delikte als „besonders schwerwiegend“ galten. Anfangs lebten etwa 40 meist aus dem Zuchthaus Waldheim überstellte Jungen auf dem Königstein, später kamen auch Mädchen hinzu. Alles in allem bot die Einrichtung bis zu 200 Jugendlichen Platz, denen eine Gefängnishaft (Zuchthäuser wie Waldheim waren kein Zuckerschlecken) erspart und die Möglichkeit einer Berufsausbildung geboten werden sollte.

„ Disziplinierung durch Arbeit“ war das Motto in den Jugendwerkhöfen. Der allgemein schlechte Ruf rührt insbesondere vom geschlossenen Jugendwerkhof Torgau. Dort wurden Jungen und Mädchen erst mal die Haare geschoren, alle trugen die gleiche Anstaltskleidung, jeder Aufenthalt begann mit einem dreitägigen Einzelarrest, bis die Hausordnung auswendig saß. „Sie haben zu beweisen, dass Schluss ist mit ihrem gesellschaftswidrigen Verhalten“, hieß in einer Torgauer Ordnung.

„Explosionsmethode“ nannten die Erzieher das, der Schock sollte den Willen der Jugendlichen brechen, sie gefügig machen. Disziplin, Strafen und Gruppendruck waren in Torgau die vorherrschenden Erziehungsmethoden. Im Individualismus sah die offizielle DDR-Pädagogik schon mal gern das Kernproblem der angeblichen Schwererziehbarkeit. Jede Minute am Tag war deshalb verplant, keine Sekunde sollte verbummelt werden, selbst bewegen durften die Jugendlichen sich nur im Laufschritt. Königstein war da, auch wenn es in der Tat diverse Fluchtversuche gab (die meisten wurden rasch wieder eingefangen), anders.

Jugendwerkhof Königstein, Eingangsbereich mit Wache. Quelle: Repro: Christian Ruf

Eigenes „Werkhoflied“

Es hing auch ein bisschen vom Heimleiter ab. Der erste von dreien war ein älterer Herr, der versuchte, bei den Jugendlichen durch Überzeugungsarbeit zu punkten. Aber er floh dann in den Westen. Der nächste war weniger gut. Er wurde 1952, nachdem bei einer Untersuchung unhaltbare Zustände ans Licht gekommen waren, durch einen neuen ersetzt. Dieser wiederum organisierte den Tagesablauf nach militärischem Vorbild, schuf aber auch ein vielseitigeres Freizeitprogramm.

Diverse Installationen, Fotos, Dokumente und Objekte konfrontieren Besucher mit dem damaligen Alltag der Jugendlichen im Werkhof Königstein. Präsentiert werden u.a. erhaltene Dokumente, darunter auch ein Blatt, auf dem Noten und Text des Werkhofliedes“ betrachtet werden können. Darin heißt es einleitend: „Wir sind die Jungs vom Werkhof Königstein, / die Sonne leuchtet uns mit neuem Schein...“ Am Ende wird versichert: „Unsere FDJ ist der Motor, / zum Sozialismus streben wir empor. / Das große Ziel soll Deutschlands Einheit sein, / drum schalt dich in diesen Motor ein.“ Man kann sich das Lied auch via Kopfhörer anhören, es wurde vom Knabenchor Dresden eigens eingesungen.

Ein wichtiges Zeitdokument sind Fotos des ostdeutschen Fotografen-Ehepaares Roger und Renate Rössing. Sie dokumentierten im Auftrag der Festungsleitung nicht nur wichtige Gebäude, sondern auch Relikte aus der Zeit, als die Festung noch Militäranlage und Gefangenenlager war. Wenig später beseitigten die Insassen so manches Relikt alter Tage, verfüllten die unterirdischen Kasematten mit Erde, was dann später mit viel Kosten und Aufwand wieder rückgängig gemacht wurde.

Im ersten Raum wird ein bisschen auch die Vorgeschichte angeschnitten. Fotos erinnern an die Armut im schwer kriegszerstörten Nachkriegsdeutschland, die viele zwang, schlicht weil sie überleben wollten, Schwarzmarktgeschäfte zu betreiben oder zu klauen. Man sieht Kinder beim Mausen von Kohlen, beim Dealen mit Zigaretten... Erinnert wird auch daran, dass die Festung Königstein vorher in diversen Kriegen als Gefangenenlager für Offiziere diente.

Museumspädagogin Maria Pretzschner hat mit Insassen gesprochen, aber auch mit Erziehern. Einer von ihnen räumte ein: „Es fehlte an Wärme.“ Eine andere Zeugin erinnerte sich: „Es fehlte an Erziehern, da mussten dann die Ehefrauen mitarbeiten.“

Ein 16-Jähriger aus Sebnitz landete im Jugendwerkhof, weil er auf einen Zettel „Vernichtet die rote Pest in Korea“ geschrieben hatte. Und ein anderer saß ein, weil er zum einen mit einem Kumpel Äpfel geklaut hatte, während sein Vater, ein Volkspolizist(!), Schmiere stand. Zum anderen hatte er bei einer der ritualisierten (Schein-)Wahlen eine Wahlurne geklaut und im Dresdner Carolasee versenkt.

Dieser Insasse machte letztlich sogar Karriere als Ingenieur, aber fast allen Ex-Insassen war klar, dass ihnen das Etikett „ Jugendwerkhof“ wie ein Stigma anhaftete – und entsprechend schwiegen sie gegenüber Bekannten und den eigenen Kindern, den womöglich linientreuen Nachbarn sowieso. Es gab unter den Insassen durchaus halbschwere und schwere Jungs, einer meinte im Rückblick: „Mein Zimmergenosse war 15 Jahre alt. Als Mitglied einer Ruinenbande war er mit allen Salben gerieben.“ Wie überliefert ist, gab es häufig Streit, einfach weil man kaum mal allein sein konnte.

Jugendwerkhof Königstein Quelle: Repro: Christian Ruf

Die Wohnräume der Zöglinge befanden sich seit Anfang der 1950er Jahre im Erdgeschoss der Alten Kaserne. Zehn bis zwölf Jugendliche bildeten eine Wohngemeinschaft. Sie verfügten über einen Aufenthalts- und einen Waschraum sowie über drei Schlafräume. Das Obergeschoss bewohnten einige Mitarbeiter. Der große Platz zwischen Magdalenenburg, Brunnenhaus und Alter Kaserne diente als Appellplatz. Deshalb gab es dort einen Mast, an dem die Fahne der Freien Deutschen Jugend ( FDJ) gehisst war.

Legale Freizeitmöglichkeiten

Man musste früh raus. Diejenigen, denen es oblag, Wasser zu holen, hatten um 5 Uhr aufzustehen, der Rest konnte bis 6 Uhr liegen bleiben. Es ging los mit Frühsport, danach standen Körperpflege und das Reinigen der Stuben auf dem Programm. Erst wenn alles zur Zufriedenheit der Erzieher bewerkstelligt war, ging es im Gleichschritt in die Schule oder zur Arbeit in die Werkstätten. „Erziehung zur Arbeit durch Arbeit“ lautete das Prinzip. Man orientierte sich an den Lehren des sowjetischen Pädagogen Anton Semjoniwitsch Makarenko, der in der Stalin-Ära mit verwahrlosten Kindern und Jugendlichen arbeitete. Man konnte eine Ausbildung machen, etwa zum Schlosser, Schuster oder Tischler. Mädchen mussten mit Aushilfsarbeiten vorlieb nehmen, etwa in der Küche oder in der Wäscherei.

So mancher war gewieft darin, sich Freiräume zu verschaffen. Verbürgt ist, dass ein Insasse in der Lage war, das Schloss beim Lastenaufzug zu knacken – er und seine Kumpel „seilten“ sich dann ein paar Stunden ab, um irgendwo zu tanzen, bevor sie dann wieder „einfuhren“.

Aber es gab auch legale Freizeitmöglichkeiten: Der Werkhof Königstein hatte einen Fußballplatz. Freizeit gab es, aber am Feierabend war mal Putz- und Flickstunde angesagt, mal Zeitungsschau, was angesichts der systemkonformen Presse in der DDR insbesondere zu Zeiten des Stalinismus allerdings auch oft Brechreiz ausgelöst haben dürfte.

Hier und da gab es auch Ausgang. 1952 veranstaltete der Jugendwerkhof Königstein für 70 Jugendliche erstmals ein dreiwöchiges Zeltlager in Brandenburg. In den Jahren darauf fanden weitere Sommerlager am Schweriner See und in Beerheide im Vogtland statt. Teilnehmen durften Zöglinge, bei denen eine erfolgreiche Resozialisierung erwartet wurde. Neben Sport und Spiel stand durchaus auch eine paramilitärische Ausbildung auf der Agenda. Ziel war es, möglichst viele Jugendliche für die kasernierte Volkspolizei und die Grenzpolizei zu gewinnen.

So richtig rund lief alles wohl nicht, selbst das SED-Blatt „Neues Deutschland“ fand 1955 kritische Worte, sprach der Festung u. a. „Nestwärme“ ab. Bald mahnte das Ministerium für Volksbildung Verbesserungen in der Organisation und in der politischen Ausrichtung an, insbesondere die Qualifikation des Personals sollte verbessert werden. Qualifizierte Erzieher waren schwer zu bekommen. Beliebt war der Job nicht, es lief auf miese Bezahlung und viele Arbeitsstunden hinaus, oftmals waren die Erzieher kaum älter als ihre „Schützlinge“.

Letztlich wurde der Werkhof Königstein im Frühjahr geschlossen, die Insassen teils entlassen, teils auf andere Werkhöfe verteilt. Der Grund war einfach. Die Einwohner Königsteins wie auch der Rat des Kreises Pirna drängten darauf, die Festung endlich wieder touristisch nutzen zu können.

noch bis 3. November, tgl. 10–18 Uhr

www. festung-koenigstein.de

Von Christian Ruf