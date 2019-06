Meißen/Pirna

Die Unwetter in der vergangenen Wochen haben in sächsischen Weinbergen für Hagelschäden gesorgt. Der Weinbauverband Sachsen teilte nach einer Schadenserfassung auf Anfrage am Wochenende mit, es sei „lokal zu kleineren Hagelschauern“ gekommen. Betroffen waren demnach Weinberge in Pirna, Pillnitz, Dresden und Radebeul. „Der Hagel traf dort vereinzelt die Blätter, Triebe und Gescheine der Reben“, so Verbandschef Michael Thomas. Der Hagel habe kleine bis mittlere Korngröße aufgewiesen. Da er „die Reben in einem frühen Stadium traf, werden diese die Schäden weitestgehend kompensieren können.“

Somit ist nach aktuellem Stand für das gesamte Anbaugebiet nicht mit Leseausfällen durch die bisherigen Hagelereignisse zu rechnen. Pfingstmontag war vor allen die Region im Osten der Sächsischen Weinstraße betroffen, Mittwoch hatte es rund um Coswig und Meißen gehagelt. Auf Steillagen drohen bei Starkregen zudem Bodenerosionen – insbesondere dann, wenn Winzer zwischen den Rebzeilen jüngst Bodenbearbeitung erledigt hatten.

Auf Versuchsflächen des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Dresden-Pillnitz gab es Schäden bei Erdbeeren, Zwiebeln, Steckzwiebeln, Möhren, Schalotten, Wurzelpetersilie, Blumen und bei den Äpfeln. Dort hatten nach Angaben eines LfULG-Sprechers die Hagelkörner eine Größe bis zu 1,2 Zentimeter. Selbst am Tag nach dem Hagelschauer wurden noch größere Mengen nicht getaute Hagelkörner in den Kulturen gefunden. Laub wurde verwüstet, aber auch Plastikschilder zur Kennzeichnung der Versuchsanlagen zertrümmert.

Schäden wurden auch aus Apfelanlagen im Raum Borthen und Hosterwitz gemeldet, wie der Mitteldeutsche Rundfunk berichtete. Dort seien kleine Äpfel angeschlagen worden. In den kommenden Tagen bleibt es schwülwarm, weitere Gewitter sind damit möglich.

Von Lars Müller