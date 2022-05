Winzer im Elbtal pflanzen neue Reben

Meißen/Sörnewitz/Weinböhla

Frühlingszeit ist Pflanzzeit. Das ist bei den sächsischen Winzern nicht anders. So wird in der Sektmanufaktur Perlgut in der Lage Meißner Kapitelberg erstmals Chardonnay gepflanzt, sagt Inhaber Hendrik Weber und drückt den Spaten in die Erde. Früher hätten auf der Fläche alte Traminer- und Grauburgunder-Reben gestanden, erklärt der Winzer und Oenologe.

Die Sektmanufaktur bietet ausschließlich sächsische Lagen- und Jahrgangssekte aus eigener Herstellung an. „Alle unsere Sekte werden nach klassischer Flaschengärung hergestellt und reifen mehrere Jahre in zweiter Gärung auf der Hefe“, erklärt der Inhaber. Die Herstellungsmethode entspricht der in der Champagne. Dennoch seien die Sektkreationen des Perlguts „natürlich regionale Produkte, geprägt vom einzigartigen Terroir des Elbtals“, betont Weber. Neben Pinot Noir (Spätburgunder), Pinot Meunier (Schwarzriesling) sowie dem Chardonnay sind Riesling, Scheurebe und Weißburgunder die wichtigsten Rebsorten in dem 2013 gegründeten Unternehmen.

Reine Handarbeit vs. Pflanzmaschinen mit GPS

Im französischen, sehr trockenen Stil mit feiner Perlage und ausgeprägter Mineralität würden die Burgunder-Sorten und der Riesling – teilweise im Holzfass – ausgebaut. Scheurebe-Sekt hingegen sei von Bukett und Fruchtigkeit geprägt. Die Sektmanufaktur Perlgut setzt in der Lage Meißner Kapitelberg eine lange Tradition fort: „Historische Quellen beschreiben, dass dieser schon im 19. Jahrhundert für ihre Burgunderweine von herausragender Qualität bekannt war“, berichtet Hendrik Weber, der seine Sektmanufaktur im Nebenerwerb betreibt und hauptberuflich für die Weine im Weingut Matyas in Coswig verantwortlich ist. Alle Arbeitsschritte, so auch das Aufreben, sind im Perlgut reine Handarbeit.

Im Staatsweingut Schloss Wackerbarth bleiben zwar die Spaten im Schuppen, dennoch wurde aufgerebt. Ein Dienstleistungsunternehmen aus Franken hat GPS-gesteuert mit einer hochmodernen Pflanzmaschine auf 1,9 Hektar Edelreiser der roten Rebsorte Pinotin auf einer Weinböhler Flachlage in die Erde gebracht. Pinotin ist eine moderne, pilzwiderstandsfähige Sorte (Piwi) aus der Schweiz, die weniger Pflanzenschutz vor allem gegen Pilzkrankheiten benötigt und erst 2015 als Sorte in Deutschland zugelassen wurde.

Weinbauleiter Till Neumeister sagte, es sei die einzige ihm bekannte rote Piwi-Sorte mit Spätburgunder als Kreuzungspartner. Deren Trauben sollen später einmal als Cuvéepartner für Rotweine der Einsteigersparte dienen. Auf der Fläche stand zuletzt vor rund 20 Jahren weißer Kerner, danach lag das von sandigem Boden geprägte Areal brach, sagt Neumeister. Die Weinböhlaer Flachlage sei anfällig für Spätfröste, Pinotin treibe aber vergleichsweise spät aus. Deshalb sind die Wackerbarth-Winzer zuversichtlich, dass sie dort gute Trauben zuverlässig ernten werden.

Auch das Weingut „Drei Herren“ hat eine frühere Brachfläche kultiviert – am unteren Ende der Steillage Sörnewitzer Boselberg. Dort wurden Reben der Piwi-Sorte Cabernet Cortis gepflanzt. Weinbau- und Kellerchef Franz Ahnert sagte, aus den Trauben soll später Rotwein für die Basislinie gekeltert werden. Der Boden an dieser Stelle ist sandig-lehmiges Schwemmland ohne größere Steine, was das Graben der Pflanzlöcher erleichterte. Im oberen Bereich derselben Steillage sind Fehlstellen im Riesling durch Jungreben aufgefüllt worden. Dort hätten die Dürrejahre 2018 bis 2020 der Anlage zugesetzt. Der Boden ist oben steiniger und karger.

Azubi Wenzel Ebermann (li.) und Winzer Franz Ahnert haben bei "Drei Herren" eine ehemalige Brachfläche am Sörnewitzer Boselberg für den Weinanbau rekultiviert. Quelle: Lars Müller

Schwere körperliche Arbeit wird aber mit einem grandiosen Ausblick über das Elbtal bis zur Sächsischen Schweiz belohnt. Der Riesling von dort werde zu Spitzenweinen ausgebaut und darf dabei auch im Holzfass reifen. Das Weingut „Drei Herren“ pflanzt an verschiedenen Stellen in Sörnewitz und am Firmensitz in Radebeul jeweils noch kleinere Mengen Cabertin, Cabernet Jura, Muskateller, Muscaris und Cabernet Franc – alles von Hand.

Neuanlagen müssen Winzer immer langfristig planen, da diese frühestens nach drei Jahren ersten Ertrag bringen und für die kommenden 30 Jahre wirtschaftlich genutzt werden. Auch Winzer bekommen steigende Preise, etwa für Pflanzstäbe, Bewässerungssysteme oder den Drahtrahmen zu spüren, bestätigen sie auf Nachfrage. Ob sie sich bei Neuanlagen für traditionelle Sorten, neue „Piwis“ oder einem Mix aus beiden entscheiden, begründet sich aus der Philosophie des Weinguts heraus und aus der Überzeugung der Inhaber. Fest steht: Neue Sorten sind unbekannt und benötigen mehr Marketing. Deshalb „verschwinden“ viele „Piwis“ in Cuvées.

Von Lars Müller