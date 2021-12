Meißen

Für ihre Weine und Sekte hat die Sächsische Winzergenossenschaft den Bundesehrenpreis erhalten. Zuvor hatte der Weinerzeuger aus Meißen bei der Bundesweinprämierung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) deutschlandweit eines der besten Gesamtergebnisse erzielt (DNN berichteten). Den Bundesehrenpreis verleiht jährlich das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.

Die Auszeichnung sei der DLG zufolge die höchste Auszeichnung, die deutsche Wein- und Sekterzeuger erhalten können. „Die Sekte und Weine werden jedes Mal im Rahmen einer Blindverkostung getestet“, erklärt Lutz Krüger, Geschäftsführer der Sächsischen Winzergenossenschaft Meissen eG. Sowohl in der Kategorie Wein als auch Sekt stach Sachsens größter Weinerzeuger aus der Menge hervor. „Für uns ist es wieder eine Riesenehre, dass unsere Sekte und Weine erneut so gut abgeschnitten haben“, sagt Krüger. Als bestes Einzelprodukt wurde der Sekt „Benno von Meißen“ Traminer brut mit Gold-Extra ausgezeichnet. Damit führ er die Liste der Prämierungen an.

Die DLG testet in vier Prüfrunden jährlich mehr als 4000 Weine und Sekte aus allen Anbaugebieten in Deutschland. Bei der diesjährigen Bundesweinprämierung erhielten 14 Weine und vier Sekte der Winzergenossenschaft Meißen eine Auszeichnung. Insgesamt erzielte der sächsische Weinerzeuger sechs Mal Gold, fünf Mal Silber und sechs Mal Bronze. Einmal gab es sogar Extra-Gold.

Die besondere Herausforderung in diesem Prozedere: Im Vorfeld müssen sämtliche Weine die amtliche Prüfung erfolgreich passieren und sich bei der jeweiligen Gebietsweinprämierung qualifizieren. Nur dann dürfen sie an der Bundesweinprämierung teilnehmen.

Die Auszeichnung verliehen in diesem Jahr der Parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel und DLG-Hauptgeschäftsführer Reinhard Grandke im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in Ingelheim. Zu Gast war ebenfalls die Deutsche Weinkönigin Sina Erdrich.

Für Lutz Krüger von der Winzergenossenschaft Meißen geht damit ein erfolgreiches Jahr zu Ende. Denn darüber schaffte es die Genossenschaft erneut, unter die „Top 100 der besten Weinerzeuger Deutschlands“. „Ein schöner Jahresabschluss für alle in unserer Genossenschaft organisierten Winzer“, sagt Krüger.

Von Sabrina Lösch