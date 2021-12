Windbergdenkmal in Freital ist fertig restauriert

Freital

Ein halbes Jahr hat es gedauert, nun ist es fertig restauriert: Das Denkmal für den sächsischen König Albert auf dem Freitaler Windberg ist erstmals seit Jahrzehnten wieder so zu sehen, wie es einst geschaffen wurde – ohne, dass dabei Gerüste oder Stützmauern die Sicht auf das Reiterstandbild versperren.

Restauration des Windbergdenkmals hat im Juni begonnen

Die Restauration an dem Relief hatte im Juni diesen Jahres begonnen. In diesem Zuge haben die Denkmalrestauratoren die Steine drei Mal entsalzt und partiell verfestigt. Fehlende Teile im Denkmal haben sie zudem nachgebildet, darunter ein Reiter- und Pferdebein, Zügel, eine Schriftrolle und der Mantelkragen. Dazu haben die Arbeiter zuerst einzelne Gipsmodelle erstellt, die sie im Nachgang dreidimensional scannten und vor Ort anpassten.

Das Reiterbildnis des Regenten war über Jahrzehnte zugemauert und seit 1990 nur in beschädigtem Zustand zu sehen. Zugunsten seiner Erhaltung hatte die Stadt Freital im Jahr 2020 Voruntersuchungen initiiert. In einem weiteren Schritt hatte die Stadtverwaltung eine „denkmalpflegerisch-restauratorische Zielstellung zur Erhaltung des Reiterreliefs“ erstellt. Mit der denkmalrechtlichen Genehmigung starteten die Arbeiten am Windbergdenkmal im Juni dieses Jahres.

„Dass es uns gerade jetzt, im 100. Jahr unserer Stadtwerdung gelungen ist, das Standbild wieder in Ordnung zu bringen, ist ein wunderbares Geschenk zum Stadtgeburtstag“, sagte Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (parteilos). Bei dem Denkmal handle es sich um ein weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt und ein beliebtes Ausflugsziel. Rumberg bedauert auch, dass die Einweihungsfeier aufgrund der aktuellen Corona-Lage ausfallen muss.

Der letzte Feinschliff folgt im Frühjahr

Vollständig abgeschlossen sind die Maßnahmen allerdings noch nicht: Der letzte Feinschliff muss noch bis zum Frühjahr warten, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Erst bei wärmeren Temperaturen folgen noch Retuschierungen, Fugensanierung und abschließende Lasur. Die Restaurierung hat rund 80 000 Euro gekostet. Davon förderte ein Drittel die untere Denkmalbehörde des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Den Rest bezahlte die Stadt Freital aus Eigenmitteln.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits von 2007 bis 2008 hatte die Stadt das damals stark beschädigte und verwitterte Monument saniert. Auf der talabgewandten Seite des Sandstein-Obelisken ist eine Bronzetafel angebracht, die in diesem Zuge ebenfalls erneuert wurde. Zahlreiche Spender finanzierten diese Maßnahmen mit. Das Reiterstandbild hat man bei der Sanierung allerdings außen vor gelassen.

Bildhauer Heinrich Wedemeyer hatte einst das Reiterstandbild des König Albert von Sachsen (1828-1902) geschaffen. Damit ehrten die Bewohner des Plauenschen Grundes des gestorbenen und im Volk beliebten König und dankten für die militärische Hilfe beim Hochwasser 1897. Das Denkmal wurde im Jahr 1904 eingeweiht.

Von Sabrina Lösch