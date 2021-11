Wildschweintötung in Moritzburg: Peta verklagt sächsische Ministerien

Moritzburg/Stuttgart

Die Tierrechtsorganisation Peta hat nach eigenen Angaben vom Mittwoch das Sächsische Ministerium für Umwelt und das Sozialministerium wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verklagt. Hintergrund ist die von den Behörden angeordnete Tötung der 19 Wildschweine im Wildgehege Moritzburg, nachdem Anfang Oktober in unmittelbarer Nähe bei einem freilaufenden Tier ein Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) nachgewiesen worden war.

Stallhaltung der Tiere unmöglich

„Die Wildschweine mussten nur deshalb ihr Leben lassen, um die Profite der tierquälerischen Schweinezuchtindustrie zu schützen“, so Dr. Edmund Haferbeck, Senior-Verantwortlicher für Special Projects bei PETA. „Die industrielle Landwirtschaft wie auch die Jagd haben diese Probleme überhaupt erst verursacht, daher fordern wir ein Ende der Jagd und der Wildgatter sowie eine Wende hin zum bio-veganen Landbau.“ Eine Bestätigung der zuständigen Staatsanwaltschaft Dresden über den Klageeingang steht aufgrund des Feiertags am Mittwoch in Sachsen noch aus.

Der Leiter des Wildgeheges sowie der Sachsenforst hatten nach eigenen Angaben vor dem angeordneten Abschuss versucht, andere Lösungen zu finden oder eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten, waren jedoch nicht erfolgreich. Eine Stallhaltung der Tiere sei „eine Qual für die Wildschweine, die es sonst gewohnt sind, Tag und Nacht unter freiem Himmel zu suhlen. Sie dürften keinen Kontakt mehr zu Besuchern haben“, hieß es aus dem Sozialministerium. Auch ein Umzug sei verworfen worden.

Die Afrikanische Schweinepest verläuft für Schweine meist tödlich, ist für den Menschen jedoch ungefährlich. Erstmals aufgetreten war sie in Sachsen Ende Oktober 2020 im Landkreis Görlitz. Auf diesen Landstrich beschränkte sich die Virusverbreitung fast ein Jahr, bis die ASP am 8. Oktober diesen Jahres bei einem im Landkreis Meißen geschossenen Wildschwein nachgewiesen wurde. Daraufhin richtete das lokale Krisenzentrum Sperrbezirke mit verpflichtender Stallhaltung ein.

Von fkä