Moritzburg

Nach fünf Monaten Winterpause hat Sachsens ältestes Wildgehege in Moritzburg wieder für Besucher geöffnet. Eigentlich sollte der Park schon Anfang März in die neue Saison starten. Wegen Bauverzögerungen und Vandalismus mussten die Betreiber den Öffnungstermin allerdings immer wieder nach hinten verschieben. Die Schließzeit haben die Mitarbeiter indes dafür genutzt, um die Gehege für die Wiedereröffnung vorzubereiten und die neuen Tiere unterzubringen.

Noch ist der Eingangsbereich an der Radeburger Straße eine große Baustelle, da der für die Pause geplante Abriss des alten Empfangsgebäudes wegen Coronaausfällen in der zuständigen Baufirma erst am 8. März starten konnte. Eigentlich sollte das für marode befundene Haus, in dem sich vorher Kasse und Sanitäranlagen befanden, schon längst der Vergangenheit angehören und der Wildpark seit 1. März geöffnet sein.

Corona-Baustopp und Vandalismus

Durch den Baustopp verzögerte sich aber auch die Wiedereröffnung. „Im Moment haben wir auf dem Parkplatz Containerhäuser als Übergangslösung aufstellen lassen“, erklärt Ronald Ennersch. Hier sind bis auf Weiteres die Kassenhäuschen und Toiletten un­tergebracht, weshalb nun weniger Parkmöglichkeiten für die Gäste vorhanden sind. Trotz der Interimslösung freut sich der Wildparkleiter dennoch, seit dem 15. März endlich wieder Besucher in Moritzburg empfangen zu können. Ursprünglich wollte der Park schon eine Woche früher öffnen. Daraus wurde allerdings wieder nichts, da Unbekannte die Stromkabel und Lampen der Container heruntergerissen und zerstört hatten.

Zur Galerie Während der Winterpause sind neue Tiere in Moritzburg untergekommen. Aktuell wird noch das alte Haus im Eingangsbereich des Parks abgerissen.

Während der fünfmonatigen Ruhepause waren die Mitarbeiter vor allem mit der Umgestaltung der Tiergehege beschäftigt. In der ehemaligen Schwarzwildanlage sind nun Damhirsche eingezogen. Wegen der aktuell noch immer grassierenden Afrikanischen Schweinepest musste sich der Wildpark im vergangenen Jahr von seinen Wild- und Minischweinen trennen. Trotz bester Gesundheit musste Ronald Ennersch die Tiere töten lassen. Nur der Stall hätte sie davor bewahren können. Für Tiere, die ansonsten auf über zwei Hektar Fläche in der Natur leben, allerdings undenkbar.

Die zweite Hälfte der Schwarzwildanlage bleibt bis auf Weiteres leer in der Hoffnung, irgendwann wieder Schweine an der freien Luft halten zu können. Laut dem Wildpark-Chef wird das in den nächsten fünf bis sieben Jahren allerdings unmöglich sein. Da auch für die Minischweine ein Stallleben unzumutbar gewesen wäre, sind jetzt Brahma-Hühner und Höckergänse als Nachmieter in dem Gehege eingezogen. Zu den Wölfen gesellen sich seit Mitte März neue Alpensteinböcke aus Görlitz hinzu. „Aus Riesa haben wir auch noch Tarpan-Wildpferde, eine zweite Schleiereule und einen Turmfalken bekommen“, erzählt Ronald Ennersch.

Ein neuer Spielplatz beim Streichelgehege

Insgesamt warten nun 33 verschiedene Tierarten auf rund 44 Hektar Fläche auf Besucher. Für die jüngeren Gäste der Anlage entsteht im Moment noch ein zweiter Spielplatz unweit des Streichelgeheges, auf dem die Kinder auf unterschiedlich schweren Routen von Stamm zu Stamm klettern können sollen. Da mit dem Abriss des jetzigen Eingangs auch der Gastronomiebereich verschwunden ist, haben die Mitarbeiter in den vergangenen Wochen den Imbiss am alten Spielplatz mit einem Strom- und Wasseranschluss für einen größeren Besucheransturm aufgerüstet. Dieser soll voraussichtlich Anfang April öffnen.

Eine Millionen Euro kostet der Neubau

Der vorgesehene Neubau, der laut Parkleitung im Mai 2023 eröffnet werden soll, soll diesmal nur einstöckig, dafür aber etwas länger ausfallen. Geplant ist ein Empfangshaus aus einheimischen Hölzern, in dem ein Raum für pädagogische Angebote, ein Bistro, die Kasse mit einem integrierten Museumsshop und die Sanitäranlagen Platz finden sollen. Eine Million Euro wurden für den Bau des neuen Eingangs eingeplant. Das ehemalige Empfangsgebäude galt laut Angaben des Sachsenforsts zu seiner Einweihung im Jahr 1998 mit einer Nutzfläche von 600 Quadratmetern als das größte Holzgebäude Sachsens.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Besucher können die Anlage und die neuen Tiere wieder täglich von 9 bis 18 Uhr beobachten. Der letzte Einlass ist um 17 Uhr. Erwachsene zahlen sechs Euro, Kinder und Ermäßigte drei Euro. Flüchtlinge aus der Ukraine haben zudem freien Eintritt.

Von Tim Krause