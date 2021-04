Moritzburg

Seit Wochenbeginn ist das Wildgehege Moritzburg wieder für Besucher geöffnet. Nach mehr als fünf Monaten coronabedingter Schließung können Gäste nach einer Online-Buchung wieder heimische Wildtiere aus nächster Nähe erleben. Dabei gibt es auch viel Neues zu entdecken.

Broschüre mit „Fakten to go“

In Zusammenarbeit mit der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Meißen wurden insgesamt 36 neue Informationstafeln auf Pfosten aus heimischem Lärchenholz barrierefrei vor allen Tiergehegen aufgestellt. Die modern gestalteten Tafeln informieren Interessierte anschaulich über das Leben der Tiere in freier Wildbahn. Passend dazu können Besucher eine neue Broschüre zum Wildgehege günstig erwerben. Diese ist mit allerlei „Fakten to go“, waldpädagogischen Rätseln, Geschichten und Knobelaufgaben rund um die heimische Tierwelt gefüllt.

Neu sind auch Logo und Wappentier: Der Luchs − heimlicher Bewohner naturnaher Wälder und in Sachsen wieder ansässig − repräsentiert ab sofort das Wildgehege. Besucher können diese faszinierenden Tiere vor Ort ganz nah bestaunen. Seit dem 15. Dezember 2020 ist bei der alten Luchsdame Erika mit der jungen Lüchsin Isolde frischer Wind eingezogen. Nach einer achtwöchigen Eingewöhnungszeit wohnen die beiden Katzen jetzt gemeinsam im Gehege im Eingangsbereich und vertragen sich prächtig.

Zur Galerie Es ist ungewöhnlich ruhig im Wildgehege, denn seit November wurden die Tiere nicht mehr besucht.

Ronald Ennersch, Leiter des Wildgeheges Moritzburg, freut sich auf die Rückkehr der Besucher: „Lang ist es her, dass die Tiere im Wildgehege Besuch bekamen. Anders als in der freien Natur sind sie im Wildgehege den Kontakt mit Menschen gewöhnt. Sie haben die großen und kleinen Gäste richtig vermisst.“ Ruhig war es trotz der Schließung im Wildgehege aber nicht. „Die Zwangspause haben wir intensiv genutzt, um vielfältige und notwendige Erneuerungen vorzunehmen“, erklärt er. Es wurden Gehege modernisiert, verschiedene Reparaturen durchgeführt, und neue Futterkrippen gebaut und aufgestellt. „Zum Beispiel haben wir unseren Kaninchen eine vollkommen neue, natürliche Umgebung geschaffen und auch die Fasane werden nach einer umfangreichen Neugestaltung bald in ihr altes Gehege zurückziehen“, erläutert Ennersch weiter.

Wie kann ich das Wildgehege besuchen?

„Wir müssen die Anzahl der Besucher beschränken, welche sich gleichzeitig im Wildgehege aufhalten, und die Kontaktdaten erheben“, sagt Ennersch: „Das gelingt durch die Nutzung eines Online-Ticket-Systems.“ Besucher können ab sofort ihre Tickets ausschließlich online bestellen und bezahlen. Eine Anmeldung oder ein Verkauf vor Ort ist derzeit nicht möglich. Die Tickets gelten für einen Aufenthalt an einem bestimmten Tag und für ein Zeitfenster von drei Stunden.

Geöffnet ist das Wildgehege täglich von 9 bis 18 Uhr. Eine Buchung ist bis zu 2 Tage im Voraus möglich. Die Tickets können ausgedruckt oder digital vorgezeigt werden, jedoch herrscht im Eingangsbereich eine schlechte Netzabdeckung. Jeder Besucher muss an der Kasse eine Selbsterklärung abgeben, dass ein Corona-Schnell- oder Selbsttest mit negativem Ergebnis innerhalb der letzten 24 Stunden durchgeführt wurde. Inhaber von Jahreskarten oder Gutscheinen und Schwerbehinderte können ein 0-Euro Ticket buchen. Inhaber von Jahreskarten können zudem ihre Karten an der Kasse um den Zeitraum der coronabedingten Schließungen verlängern lassen.

Von Sören Hinze