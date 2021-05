Moritzburg

Wer das Wildgehege Moritzburg besucht, kann dort Wildschweine beim Kämpfen beobachten. Vor allem wenn es Futter gibt, geht es mitunter ruppig zu. Die Wildschweinsäue, genannt Bachen, schubsen sich mit dem Rüssel hin und her, es wird gebissen und laut gegrunzt.

„Das ist ganz natürlich“, erklärt Wildgehegeleiter Ronald Ennersch. „Die Tiere leben in einer funktionierenden Rotte, in der eine Hierarchie herrscht. Mit den Kämpfen fechten die Tiere ihre Rangordnung aus. Eine ist die Chefin, die anderen ordnen sich unter“, schildert er.

Da die männlichen Wildschweine in freier Wildbahn als Einzelgänger leben, beteiligen sie sich meistens nicht an Keilereien. Damit das schwächste Schwein nicht leer ausgeht, verteilen die Tierpfleger das Futter an verschiedenen Plätzen im Gehege. Das ist ohnehin die Lieblingsbeschäftigung der Tiere: nach etwas zum Fressen suchen und wühlen.

Das tierische Spektakel können Besucher in Moritzburg hautnah beobachten. Trotz Corona-Schutz-Verordnung hat das Wildgehege täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Allerdings müssen die Eintrittskarten mindestens einen Tag vor dem Besuch gebucht werden. Anmeldung und Ticketverkauf vor Ort ist derzeit nicht möglich.

Buchung unter: https://moritzburg.zootickets.app

Von Sören Hinze