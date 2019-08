Dresden

Mathias J. hatte schon einiges von der Welt gesehen, bevor er sich in Pirna-Copitz niederließ. Trotzdem reiste er weiter – geschäftlich, privat und gelegentlich mit einem vollen Bauch. Das ist eigentlich nicht verboten, nur schluckte der 54-Jährige keine Lebensmittel runter, sondern Heroin – sogenannte „Bodypacks“, die er im Auftrag von Dealern in seinem Körper von einem Land zum anderen schmuggelte.

„Drogen-Maulesel“ werden die Leute in der Szene genannt. Der 54-Jährige brachte auf diese Art Heroin, jeweils etwa ein Kilo, von Kenia oder Uganda nach Italien. Laut Anklage schmuggelte er auch Heroin von China nach Indien. Ein gefährlicher Kurierdienst im doppelten Sinne. Zum einen spielte er mit seinem Leben, wenn so ein Päckchen platzt, zum anderen droht in China für Drogendelikte die Todesstrafe.

„Das ist eine Quälerei“

Mathias J. hatte immer Glück, bis er einen rabenschwarzen Tag erwischte. Seit Mittwoch muss er sich nun vor dem Dresdner Landgericht verantworten. Am 28. Januars 2019 hatte er im indischen New Delhi rund ein Kilogramm Heroin geschluckt – verpackt in 70 kleinen Päckchen. Die Prozedur dauerte Stunden. „Die Dinger sind ziemlich groß, da wird einem schlecht. Wenn man zwei runterschluckt, kommen drei wieder hoch. Das ist eine Quälerei“, erzählte der Angeklagte. Dann flog er nach Wien, stieg in seinen dort geparkten Porsche Carrera und fuhr ins heimische Pirna.

Dann ging alles schief. Zum einen konnte er nicht alle Drogenpäckchen bei sich behalten, da ging einiges im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose. Dann hatte er noch Probleme zu Hause mit seinem großen Porsche in die kleine Parklücke zu kommen. Das fiel einigen Streifenpolizisten auf. Die dachten, er hat getrunken und kontrollierten ihn. „Er war sehr nervös. Wir bemerkten Stuhlgang am Lenkrad und es roch auch so. Dann entdeckten wir ein gelbe Kugel im Auto und weitere in einer Tüte in seiner offenen Hosen“, erzählte ein Beamte. Die Polizisten ahnten, was da lief und brachten ihn ins Krankenhaus. Dort erblickte der Rest der Heroin-Päckchen das Licht der Welt.

Waffensammlung zu Hause

Die Ermittler überprüften seinen PC, den Laptop und seine Handys, fanden zahlreiche Tabellen, Rechnungen und auch Hinweise, so ein Ermittler in der Verhandlung, dass weitere Kurierfahrten geplant waren. In seinem Auto wurde ein Einhandmesser und in seiner Wohnung weitere verbotene Waffen gefunden: ein Elektroschocker, ein sogenanntes „Würgeholz“, eine Pressluftpistole mit Zielfernrohr und Beleuchtungseinrichtungen. Das hätte alles nur rumgelegen, erklärte der Angeklagte, die Gegenstände seien nicht zur Verteidigung der Drogen gewesen.

Das Heroin sollte er zunächst in seiner Wohnung aufbewahren, erklärte Mathias J. „Ich sollte dann eine E-Mail bekommen, was damit passiert.“ Telefonnummern der Auftraggeber hätte er nicht besessen, die auch keine von ihm. Da muss das Vertrauen sehr groß gewesen sein.

Was die Dealer und weitere Details betrifft, hielt sich der 54-Jährige aus Gründen der eigenen Sicherheit zurück. Logisch, in einem Geschäft, wo Unsummen umgesetzt werden, ist man nicht zimperlich. Er habe 2000 Euro pro Transport bekommen, sagte der Angeklagte. Kann man glauben, muss man nicht. Es habe Diskrepanzen zwischen dem Einkommen des Arbeitslosen und seinen Anschaffungen gegeben, sagte ein Kriminalbeamter. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler