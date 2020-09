Glashütte

Kurze Wege verringern die Fehlerquote. Moderne Werkstoffe reduzieren die Reibung. Jürgen Franke ist Experte für Uhrwerke. Der Kurator der Sammlung des Deutschen Uhrenmuseums in Glashütte kann sehr genau erklären, seit wann ein moderner Anker in den historischen Uhrwerken aus Glashütte für präzise Zeitangaben sorgte.

„ Ferdinand Adolph Lange hatte seinerzeit mit einem ganz einfachen Werk begonnen“, erläutert der Experte. Das Werk wurde von Lange immer weiter verfeinert. Der Anker wurde kürzer, das sorgte für weniger Vibration. Rubinstifte verhinderten, dass Stahl auf Stahl reibt. Schritt für Schritt entstand ein Uhrwerk, dessen Elemente Kenner noch heute in Uhren aus Glashütte wiederfinden.

Sonderausstellung ab Freitag geöffnet

Bis 1867 war eine Bauart entstanden, die die nächsten knapp 80 Jahre nahezu unverändert prägte. Die Dreiviertelplatine, der Sonnenschliff, das Glashütter Gesperr, der Glashütter Ankergang, Goldchatons, gebläute Schrauben und die Schwanenhalsfeder sind die wesentlichen Merkmale eines Uhrwerks aus dem Osterzgebirge.

Seit 175 Jahren sind Uhrmacherei und Glashütte eng verbunden – das Uhrenmuseum widmet dem Jubiläum eine Sonderausstellung, die am Freitag eröffnet wird. „Wir sind sehr froh, dass wir die Ausstellung anbieten können. Das ist für uns ein wichtiger Schritt zurück in die Normalität“, sagt Dr. Ulf Molzahn, der neue Leiter des Uhrenmuseums. Auch wenn es eine feierliche Eröffnung nicht ge­ben kann.

Das Uhrenmuseum Glashütte öffnet seine Sonderausstellung. Quelle: Deutsches Uhrenmuseum Glashütte/ Holm Helis

Corona und Lockdown haben auch vor dem Uhrenmuseum nicht Halt gemacht. Vom 16. März bis zum 19. Mai musste das Haus seine Pforten geschlossen halten. „Wir haben die Zeit genutzt, ein für unser Haus passendes Hygienekonzept zu entwickeln“, sagt Michael Hammer, Sprecher des Museums. Reinigungspersonal steht während der Öffnungszeiten bereit und desinfiziert Griffflächen und Vitrinen. Mit dem Publikumszuspruch sind die Verantwortlichen zufrieden. „Es kommen viele Individualtouristen. Wir können auch zahlreiche internationale Gäste beispielsweise aus Österreich, Holland, Polen oder Tschechien begrüßen“, so Hammer. Die Pandemie bringt aber Einschränkungen mit sich: Nur 40 Besucher dürfen sich gleichzeitig im Museum aufhalten. „Da kann sich in Stoßzeiten auch mal eine kleine Schlange bilden“, so der Museumssprecher.

Führungen von Personengruppen sind zu den regulären Öffnungszeiten nicht möglich, die Besucher erhalten einen Audio-Guide. Dafür hält das Museum montags und dienstags seine Pforten geschlossen und öffnet sich an diesen Tagen Besuchergruppen. „Damit können wir persönliche Führungen anbieten“, erklärt der Museumsleiter.

„ Glashütte ist eine Erfolgsgeschichte “

In der Sonderausstellung erwarten die Besucher ab Freitag zwei Bereiche. In einem inneren Kreis stellen Molzahn und seine Mitarbeiter die sechs Entwicklungsphasen des Uhrwerks zwischen 1845 und 1867 dar. Der Gründungsvater der Uhrenindustrie, Ferdinand Adolph Lange, wollte eine einfache, aber perfekte Uhr konstruieren. „Die ersten 25 Jahre in Glashütte waren von einer rasanten Entwicklung gekennzeichnet“, erklärt Molzahn.

Eine Entwicklung, die bis ins Jahr 2020 reicht. Deshalb steht im Mittelpunkt des inneren Kreises ein Ausstellungstisch mit Uhrwerken der neun Uhrenmanufakturen, die heute die Tradition in Glashütte fortsetzen. „ Glashütte ist eine Erfolgsgeschichte. Die Uhrmacherei hat auch die Brüche in der Industriegeschichte unbeschadet überstanden“, so der Museumsleiter.

Rasante Entwicklung: Die Sonderausstellung demonstriert, welche Schritte das berühmte Glashütter Uhrwerk zurückgelegt hat. Quelle: Deutsches Uhrenmuseum Glashütte/ Holm Helis

Schon die Gründung der ersten Manufaktur vor 175 Jahren war ein Ergebnis von gezielter Wirtschaftspolitik. Städte wie Zwickau, Johanngeorgenstadt, Geyer oder Altenberg waren als Standorte auch im Gespräch. Man entschied sich für Glashütte – auch wegen der Nähe zu Langes Heimatstadt Dresden. Die Stadt hatte aber auch – neben Fördermitteln vom Sächsischen Innenministerium – „für ein solches Städtchen schon namhafte Unterstützung“ von 800 Talern zugesichert.

Gut angelegtes Geld. Glashütte entwickelte sich zu einem industriellen Kern – auch dank des Verlagswesens mit vielen kleinen Firmen und Betrieben. Der äußere Kreis der Sonderausstellung schildert die Erfolgsgeschichte einer sächsischen Kleinstadt dank gezielter Förderung und gezielter Ausbildung. „ Lange schaute genau hin, welcher Lehrling sich am besten für welche Arbeiten eignete und ermutigte die jungen Männer, eigene Firmen zu gründen.“

Schritt für Schritt zur Normalität zurückkehren

Ein dichtes Netz an Zulieferern und Werkzeugmachern entstand und brachte den Bewohnern des Müglitztals Lohn und Brot. Die Uhrmacherei überstand zwei Weltkriege und die Planwirtschaft, um nach 1990 zu neuer Blüte zu finden. Glashütte ist ein klangvoller Name in einer Branche, die von Manufakturen aus der Schweiz dominiert wird.

Bis zum 18. April 2021 können die Besucher die Sonderausstellung besichtigen. Was das Frühjahr 2021 bringen wird, weiß noch niemand. „Wir hoffen, dass wir unsere Antik-Uhrenbörse wieder anbieten können“, sagt Hammer. Ein Termin ist mit dem 30. Mai schon fixiert. Unter welchen Bedingungen dann solche großen Veranstaltungen möglich sind, steht noch in den Sternen.

„Wir wollen uns weiter als Kompetenzzentrum für Fragen, Hinweise und Auskünfte aller Art zu historischen Glashütter Uhren profifilieren“, formuliert der neue Museumsleiter seinen Anspruch. „Auch im Bereich unserer Veranstaltungen, wie zum Beispiel Vortragsabende, wollen wir Schritt für Schritt zur Normalität zurückkehren.“ Die Pandemielage muss es zulassen.

Deutsches Uhrenmuseum Glashütte, Schillerstraße 3a, geöffnet Mittwoch bis Sonntag jeweils zwischen 10 und 17 Uhr; Führungen für geschlossene Besuchergruppen montags und dienstags nach Voranmeldung unter Tel.: 035053/ 461 21 02 oder per E-Mail an info@uhrenmuseum-glashuette.com.

