Auf dem Amselsee in Rathen findet am Sonnabend ab 16 Uhr ein Ruder-Wettbewerb für Freizeitsportler statt. Männer können sich beim Einzel-Wettkampf messen. Auf dem Tretboot geht es im Frauen-Doppel sowie in der Mutter-Kind-Besetzung um die Wette. Zudem wird die beste Dreier-Mannschaft in einem Triathlon mit Schwimmen, Laufen und Rudern ermittelt. Treff ist um 15 Uhr am Amselsee. Nach den Meisterschaften laden die Schiffer zum romantischen Abendgondeln auf dem Amselsee ein.

Interessierte Freizeitsportler können sich per Mail an schiffervereinrathen@gmx.de anmelden.

