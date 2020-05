Edel-Werkstatt für US-Oldtimer öffnet in Pirna

Pirna

Viele Jahre lag das Pirnaer Gewerbegebiet in Copitz-Nord brach. Nach einem Wertstoffhof hat sich nun das erste Unternehmen dort angesiedelt. „V8 Werk“ heißt es. Und hierbei handelt es sich um eine besondere Werkstatt, spezialisiert auf die Restaurierung von US-Oldtimern der Marken Ford Mustang und Chevrolet Corvette.

Alles begann mit einem alten Mustang

Die Geschichte des „V8 Werks“ begann als Hobby von Christoph Herbrig, dem im Altenberger Ortsteil Bärenstein die Dreherei Herbrig & Co gehört. Seine Leidenschaft für amerikanische Sportwagen der 1950er und 1960er Jahre wurde bereits während seines Studiums in Hamburg geweckt. Über eine Internetplattform ersteigerte er sich einen alten Mustang, den er selbst wieder flott gemacht hat. „Das ist fast 15 Jahre her“, erinnert sich der Mittdreißiger.

Anzeige

Christoph Herbrig entdeckte vor rund 15 Jahren seine Leidenschaft für Oldtimer. Quelle: privat

Weitere DNN+ Artikel

Mit dem Geschäftsjahr 2009 übernahm Herbrig die auf Präzisionsteile spezialisierte Dreherei in Bärenstein als geschäftsführender Gesellschafter von seinem Großonkel Egon Herbrig. In einer Garage auf dem Firmengelände frönte er seinem Hobby weiter, Oldtimer herzurichten. „Es gewann eine gewisse Eigendynamik“, so Herbrig. Vor acht Jahren gründete er das „V8 Werk“ als eigenes Unternehmen.

Pirna als idealer Standort

„Das Geschäft ist in den letzten Jahren immer stärker gewachsen, so dass wir auf mehrere Standorte ausweichen mussten“, berichtet Herbrig. Unter anderem mietete er eine Halle in Lauenstein. Doch auch sie stieß an ihre Kapazitätsgrenzen. Denn mittlerweile beschäftigt die Auto-Edelschmiede neun Mitarbeiter, die bis zu fünf Oldtimer jährlich für Kunden aus aller Welt restaurieren.

Für Herbrig kam die Zeit, das „V8 Werk“ an einem Ort zu vereinen, und seine Wahl fiel auf Pirna. „Es ist ein idealer Standort für uns“, meint Herbrig. Ob mit Auto, Bus oder Bahn – die Sandstein-Stadt ist gut zu erreichen. Seine Belegschaft wohnt zudem in der näheren Umgebung, Herbrig selbst in Pillnitz. Und gegenüber Gewerbeflächen in Dresden war laut dem Unternehmer das Grundstück an der Nordstraße in Copitz „preislich interessanter“, sprich günstiger zu haben.

In der neuen Werkhalle stehen dem Karosseriebau moderne Arbeitsbühnen zur Verfügung. Quelle: V8 Werk / PR

Nach etwas mehr als fünf Monaten Bauzeit ist ein Multifunktionsgebäude mit 1000 Quadratmetern entstanden. Neben einer Werkhalle (700 Quadratmeter) inklusive Karosseriebau mit insgesamt sechs Arbeitsbühnen gehört zu dem Gebäude ein Showroom (300 Quadratmeter). Bis zu fünf Oldtimer finden auf der repräsentativen Fläche im Ausstellungsraum Platz. Das „V8 Werk“ bietet neben Reparatur und Pflege US-Oldtimer auch zum Kauf und zur Miete von einer vierstündigen Probefahrt bis über ein ganzes Wochenende an.

Rund eine Million Euro hat Herbrig in den Bau der neuen Halle auf dem knapp 3200 Quadratmeter großen Grundstück investiert. Eine Besonderheit des Gebäudes bildet die gläserne Werkstatt. Dort arbeitet sein Team bereits seit Mitte dieses Monats. Die Nachfrage nach dem Können von Herbrigs Mitarbeitern ist groß. Bereits jetzt ist die Werkstatt für die nächsten zweieinhalb Jahre ausgebucht. Voraussichtlich im kommenden Juni können Besucher ihnen bei der Arbeit über die Schulter schauen – werktags von 8 bis 16 Uhr in Kleingruppen.

Von Silvio Kuhnert