In Königsbrück und Umgebung steht in den nächsten Monaten eine Volkszählung an. Jedoch sind es keine Menschen, die statistisch erfasst werden sollen, sondern tierische Landbewohner. „Der Biberbestand im Naturschutzgebiet Königsbrücker Heide wird alle fünf Jahre über ein spezielles Monitoring überwacht“, berichtet der Leiter der Schutzgebietsverwaltung, Jürgen Stein. Die letzte Erfassung fand 2016 statt, sodass im Herbst 2021 die nächste Auflage ins Haus steht und bis zum Jahreswechsel abgeschlossen sein soll.

Revieranzahl nahezu halbiert

Doch bereits vor Beginn der Biber-Zählung gibt es Erkenntnisse, die teils noch vom letzten Monitoring, teils aber auch aus den fortlaufenden Beobachtungen resultieren. So hatte sich 2016 die Anzahl der Biberreviere im Vergleich zu 2011 von 40 auf 22 nahezu halbiert. Dafür kommt laut Jürgen Stein ein ganzes Bündel von möglichen Ursachen in Betracht.

Das seit 2011 in der Königsbrücker Heide existierende Wolfsrudel ist nur eine davon: „Biber machen etwa acht Prozent der Wolfsnahrung im Schutzgebiet aus.“ Die trockenen und heißen Sommer der vergangenen Jahre führte zum zeitweiligen Trockenfallen von Gräben und kleineren Fließgewässern, sodass auch die darin errichteten Baue („Biberburgen“) keinen unmittelbaren Wasserkontakt mehr hatten. Die Folge: Die „Toilette“ der Biber funktioniert nicht mehr richtig – dies kann laut Jürgen Stein zu einem Befall des Baus durch Parasiten führen.

Dieses Kunstwerk zeigt das Innere einer sogenannten „Biberburg“. Quelle: Uwe Menschner

Doch auch die Biber selbst setzen die Vegetation in ihren Revieren unter Druck – in längerer Zeit genutzten Arealen verschwinden nach und nach Aspe, Weide und Birke. Ob sich der Rückgang auch zwischen 2016 und 2021 fortgesetzt hat, kann der Schutzgebietsleiter jetzt noch nicht beurteilen, fest steht aber: „Wir beobachten eine Verlagerung der bisherigen zentral gelegenen Reviere in geeignete Bereiche im Norden des Gebietes.“ Denkbar ist laut einer Analyse des Senckenberg-Museums für Naturkunde Görlitz, dass der Biber sein Verhalten an die Anwesenheit des Wolfes anpasst und zum Beispiel auf größere Landgänge, bei denen er besonders gefährdet ist, verzichtet.

Symboltier der Königsbrücker Heide

Es wäre auch zu schade, wenn die Biberpopulation in der Königsbrücker Heide nachhaltigen Schaden nähme, hat sich der fleißige Nager doch fast schon zu einer Art Symboltier für Sachsens größtes Naturschutzgebiet entwickelt.

Dazu trägt auch der vor fast genau zehn Jahren eingeweihte Biberpfad, der von Glauschnitz aus bis zum See der Freundschaft unweit von Königsbrück führt, bei. „Der Biberpfad wird mit zunehmender Intensität durch einzelne Besucher sowie Gruppen angenommen, insbesondere an Wochenenden und Feiertagen. Oftmals reicht dann der Parkplatz bei Glauschnitz nicht mehr aus. Eine Zunahme des Besucheraufkommens war auch während der Corona- Zeiten spürbar“, weiß Jürgen Stein.

Auf eigene Faust, aber auch unter Anleitung der zertifizierten Naturführerin Karina Klotsche können die Besucher auf Spurensuche gehen: „Am Bohraer Wasser und seinen Nebenbächen sind die bei der Fällung durch den Biber angespitzten Baumstümpfe und Burgen kaum zu übersehen“, heißt es auf einer Info-Tafel am Pfad. Doch auch Fußspuren und Kot zeugen von der Anwesenheit. Meister Bockert – so lautet der Name des Bibers in der Fabel – leibhaftig zu sichten ist allerdings nur mit viel Glück und Geduld möglich. Ab Juli sind auch wieder die beliebten Bustouren durch die Königsbrücker Heide möglich.

