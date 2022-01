Wem gehörten die Marihuanaplantagen in Kötzschenbroda?

Dresden

Andre P. hat schon einige Gastspiele vor Gericht gegeben und viele Jahre im Gefängnis verbracht. Ist er draußen, geht er schnell wieder rein. Seit dieser Woche steht der 40-Jährige wegen bewaffneten Drogenhandels vor dem Dresdner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, auf einem Grundstück in Kötzschenbroda mehrere Marihuanaplantagen betrieben zu haben.

Die Polizei hatte im Sommer einen Tipp aus der Drogenszene bekommen, dass da was laufe, durchsuchte dann das Grundstück und wurde fündig: Marihuana ohne Ende und überall. Auf dem Gelände befinden sich ein Wohnhaus, ein Gewächshaus, ein Schuppen und ein Gehege für ein Wollschwein.

Polizei findet Waffen und auch chemische Drogen

Überall fanden die Beamten Marihuana: im Haus getrocknet, in den anderen Gebäuden Plantagen unterschiedlicher Größe. Selbst im Gehege des Borstenviehs wuchsen einige Pflänzchen vor sich hin. Allerdings hatte das Schwein nichts davon, die standen zu weit oben – da war nichts mit „berauschender Wirkung“.

Daneben fanden die Beamten eine Armbrust, eine Schreckschusspistole nebst Magazin mit Knallkartuschen, einen Baseballschläger und den Rucksack des Angeklagten mit Crystal.

Rucksack und Crystal, so der Andre P. gehören ihm, ansonsten habe er nichts damit zu tun. „Die Plantage geht mich nichts an. Ich lebe dort nicht, sondern bei meiner Freundin. Dort kann man gar nicht wohnen. Ich bin nur gelegentlich dort“, erklärte der 40-Jährige ziemlich aufgebracht. Seiner Freundin gehöre zwar das Grundstück, aber sie habe es an einen Herrn M. verpachtet, der mit einem Herrn B. viel Zeit dort verbringe.

„Ich habe von M. nur den Zweitschlüssel bekommen, um das Schwein und die Katze zu füttern, wenn der nicht da war.“ Fragt sich, wer da die Pflänzchen gegossen hat, die nehmen Vernachlässigungen schnell übel. Es gibt noch viele offene Fragen. Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler