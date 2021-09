Radebeul/Freital

Die Sommerferien sind zwar vorbei, dennoch nehmen die historischen Züge der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft (SDG) an Fahrt auf: Die Schmalspurbahnen um Dresden und in Sachsen bleiben noch eine Weile auf den Gleisen. Die DNN erklären, welche Höhepunkte auf den schmalen Strecken im Lößnitzgrund, Weißeritztal und am Fichtelberg für September geplant sind.

Der Lößnitzdackel bekommt Gesellschaft auf den Gleisen

Weil das Schmalspurbahn-Festival auf der Lößnitzgrundbahn dieses Jahr ausgefallen ist, gibt es zum Trost eine Ersatzveranstaltung. Auf der Strecke zwischen Radebeul-Ost und Radeburg kommen am 18. und 19. September Lokomotiven aus drei unterschiedlichen Bahnepochen zum Einsatz: der Zug der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen des Vereins Traditionsbahn Radebeul, ein Zug im Stil der Deutschen Reichsbahn der SDG und die Lößnitzgrundbahn in ihrem heutigen Gewand.

Freie Plätze bietet darüber hinaus für Weinliebhaber der Federweißer-Dampfzug, der am 25. September rollt. Während der Fahrt mit der Lößnitzgrundbahn können die Fahrgäste den Federweißer von Schloss Wackerbarth genießen.

Im Weißeritztal wird reichlich Bier gezapft

Wer Bier bevorzugt, ist am 19. September in Freital richtig: Dort findet auf der Fahrt mit der Weißeritztalbahn eine Bierverkostung der Freiberger Brauerei statt. Bei der Tagestour „Braumeisters Dampfzug“ können die Fahrgäste die verschiedenen Sorten durchkosten. Der Ausflug beinhaltet außerdem eine Stadtführung durch Dippoldiswalde. Am Abend geht es schließlich in der Schmalspurbahn zurück nach Freital.

Ein weiteres Highlight ist für den 26. September geplant: Wanderführerin Katrin Kummer spaziert durch die Dippoldiswalder Heide und bringt die Teilnehmer an verwunschene Orte. Die Tour führt unter anderem zur Wolfssäule und Barbarakapelle. Spannende Geschichten und Wissenswertes um die Region sind inklusive.

Zwischen Räucherkerzen und Mondschein am Fichtelberg

Unterdessen lockt im Westen des Erzgebirges die Fichtelbergbahn – unter anderem mit einer Dampf- und Räuchertour am kommenden Sonntag. Während der Fahrt vom Kurort Oberwiesenthal nach Neudorf und retour legen Passagiere ei­nen Zwischenstopp beim Mini-Museum in Neudorf ein. In einer Manufaktur können die Gäste Räucherkerzen selbst kneten, die sie im Anschluss behalten dürfen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am 25. September findet die begehrte Mondscheinfahrt statt. Nach einer kurzweiligen Fahrt wandern die Reisenden einen Erlebnispfad entlang, an dessen Ende Livemusik gespielt wird. In einem Sonderzug geht es schließlich wieder zurück nach Oberwiesenthal.

Weitere Termine und Preise gibt es im Internet: sdg-bahn.de

Von Sabrina Lösch