Weinpavillon Meißen: Stadt will Altstadt beleben

Meißen

Für Weinliebhaber gibt es bald einen neuen Anlaufpunkt in der Stadt. Sobald es die Corona-Regeln erlauben, wollen regionale Winzer in einem sogenannten Weinpavillon auf dem Marktplatz an der Ecke zur Marktgasse ihre Produkte präsentieren.

Wein, Traubensaft und Wasser

Wie die Stadt erklärt, wird bis in den Herbst hinein wöchentlich ein anderer Weinbaubetrieb aus Meißen, Diesbar-Seußlitz, Coswig, Radebeul, Niederau und Dresden den Pavillon in Form eines großen Weinfasses belegen. „Damit möchten wir den umliegenden Gastronomen keine Konkurrenz machen, ganz im Gegenteil“, sagt Stadtmarketing-Chef Christian Friedel.

Besucher sollen im Pavillon ausschließlich Wein, Traubensaft und Wasser, jedoch keine Speisen ausgereicht bekommen. Zudem werde es keine Sitzgelegenheiten, sondern nur Stehtische geben.

Mit dem Weinpavillon will Meißen seine Besucher dazu animieren, mehr Zeit in der Altstadt zu verbringen und benachbarte Restaurants oder Weinläden zu besuchen. Der Pavillon kann jedoch erst in Betrieb gehen, wenn auch Biergärten und Freisitze wieder öffnen dürfen. Bis es soweit ist, dient das bereits aufgestellte Riesenfass als ein Anlaufpunkt der Tourist-Information Meißen (TIM). Wann die Winzer den Pavillon nutzen können, erfahren Interessierte über die Online-Kanäle der Stadt.

