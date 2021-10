Meißen/Radebeul

Die letzten Trauben werden von den Anbauflächen in Sachsen gelesen. Der Wein-Jahrgang 2021 ist kein einfacher. Wegen feuchter Witterung und später Reife fällt die Bilanz durchwachsen aus. „Jetzt kommt noch der Riesling, dann sind wir durch“, sagt Lutz Krüger, Geschäftsführer der Sächsischen Winzergenossenschaft Meißen. Sie gilt mit rund 1500 Winzern als größter Weinerzeuger im Freistaat.

Erster Wein ab November im Handel

Der erste Wein steht schon in den Startlöchern: Der Grünschnabel kommt am 11. November in den Handel und bietet einen Vorgeschmack auf den neuen Jahrgang. Nach derzeitigem Stand rechnet Lutz Krüger mit weniger Ertrag als vergangenes Jahr. Oft sei es zu feucht und kalt gewesen, das sei ei­ne große Herausforderung für den Jahrgang 2021 gewesen, sagt Lutz Krüger. Das habe Auswirkungen auf Mostgewichte und Säure.

Auch auf dem Weingut Schloss Proschwitz in Meißen hatte man wetterbedingt bei der Weinlese zu kämpfen. Dort ernteten die Winzer die letzten Riesling-Trauben am Seußlitzer Terrassenweinberg. Vor allem das Wechselspiel aus Wärme und Nässe haben zu einem seltenen Wachstum geführt, lässt Weinbergschef Björn Probst wissen. „Sowohl der Begrünung als auch der Rebstöcke konnten wir kaum Herr werden“, sagt er.

Ein weiteres Problem, vor dem die Winzer 2021 gestellt werden: Das Wetter begünstigt echten und falschen Mehltau. Die Pilzerkrankung kommt auf Beeren und Blättern vor und kann zu Verlusten führen. Allerdings habe man trotzdem in nahezu allen Lagen gesunde Trauben lesen können, indem man entblätterte und Nebentriebe entfernte, die die Entwicklung des Haupttriebes beeinträchtigen, auch Ausgeizen genannt. Die Mostgewichte der vergangenen Jahre könne der Jahrgang 2021 nicht erreichen, punkte aber durch Frische, fasst Björn Probst zusammen.

Schloss Wackerbarth: Weinlese dauert noch an

Den Großteil der Weintrauben geerntet hat man auch bereits auf dem Staatsweingut Schloss Wackerbarth in Radebeul. „Zur Zeit lesen wir, wenn es nicht regnet, per Hand die Riesling-Trauben in unseren Radebeuler Steillagen“, sagt Sprecher Martin Junge. Bis Ende nächster Woche soll die Hauptlese der rund 90 Hektar großen Anbaufläche abgeschlossen sein.

Im Vergleich zu den Vorjahren muss man auch auf Schloss Wackerbarth Verluste bei den Erntemengen hinnehmen. Dem Sprecher zufolge sei 2021 der Aufwand für Bewirtschaftung und Lese größer gewesen. Auch er nennt regnerisches und kühles Wetter als Ursache, denn dadurch habe die Reife der Trauben erst im späten August eingesetzt. Dafür aber ist man mit der Qualität der ersten Weine im Keller sehr zufrieden.

Der Freistaat zählt mit etwa 490 Hektar Rebfläche zu den kleinsten der 13 deutschen Weinanbaugebiete. Bereits im Vorjahr haben Sachsens Winzer mit rund 2,1 Millionen Liter einen eher durchschnittlichen Ertrag eingefahren. Mit der Menge könnte man etwas mehr als ein 50 Meter Schwimmbecken im Sportkomplex am Freiberger Platz in Dresden füllen. Dieses Jahr könnte der Gesamtertrag der sächsischen Winzer wieder etwas niedriger ausfallen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Sabrina Lösch (mit dpa)