Weingut Schuh hat fast 2000 Chardonnay-Reben gepflanzt

Coswig

Im 30. Jahr seines Bestehens schlägt das im Coswiger Stadtteil Sörnewitz ansässige Weingut Schuh ein neues Weinbau-Kapitel auf. Der Familienbetrieb pflanzte 1895 junge Chardonnay-Reben. „Bei der Entscheidung für diese Rebsorte hat auch der spürbare Klimawandel eine Rolle gespielt“, sagt Betriebsleiter Matthias Schuh. Als Winzer und Weinbautechniker hat er jede einzelne Rebe und deren Ertragsentwicklung ständig im Blick. Eine erste Ernte sei in drei, wahrscheinlich sogar erst in vier Jahren möglich, so Schuh.

Für die Neupflanzung hat der Weinbaubetrieb Ende vorigen Jahres einen Teil seines Goldriesling-Bestandes gerodet. Der Chardonnay steht auf dem wärmsten, sonnigsten und trockensten Teil des Klausenbergs auf leichtem Boden mit hohem Anteil von Syenit-Granit-Gestein rund 60 bis 70 Meter über der Elbe. Die Einzellage im Meißner Spaargebirge wird allein vom Weingut Schuh bewirtschaftet, aktuell gedeihen dort Trauben aus acht Rebsorten, darunter auch weiterhin der regionale Goldriesling.

Leichte und filigrane Weine mit feiner Säure

„Bei der gut 300 Jahre alten Rebsorte Chardonnay haben wir uns bewusst um Ware aus französischen Rebschulen, also der Heimat des Chardonnays, entschieden“, informiert Schuh. Die Stecklinge, die in der Rebschule auf Unterlagen gepfropft wurden, stammen aus Massenselektion verschiedener Chardonnay-Reben mit unterschiedlichen genetischen Eigenschaften. „Das garantiert uns eine große Varietät der Trauben“, so der Winzer. Sein Ziel ist es, leichte und filigrane Weine mit feiner Säure auszubauen. Zudem eigne sich Chardonnay auch für die Sektherstellung, was eine Alternative in weniger heißen und trockenen Jahren sein könne.

Die Junganlage wird, wie alle anderen Junganlagen im Weingut Schuh, bewässert. Tröpfchenbewässerung gewinnt laut Schuh auf immer mehr Weinbergen in Sachsen angesichts der zunehmend trocknen und heißen Sommer an Bedeutung. Bei der Pflanzung bekam der Weinbauer Unterstützung von Gastronomen aus Berlin, die wegen der Coronapandemie in Zwangspause waren.

Die Rebsorte Chardonnay ist seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bekannt. Ihr Ursprung ist das Burgund. Inzwischen wird Chardonnay weltweit kultiviert. In Sachsen stehen Chardonnay-Reben nach Angaben des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie aktuell auf gut zwei Hektar und sind damit noch eine Nischensorte.

Von Silvio Kuhnert