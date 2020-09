Meißen

Weinverkostungen mit kulinarischen Angebot und ein großes Show- und Unterhaltungsprogramm locken alljährlich zum Altweibersommer tausende Besucher nach Meißen. Denn das letzten Septemberwochenende steht dort traditionell ganz im Zeichen des edlen Rebensaftes.

Kein klassisches Weinfest im Meißner Stadtkern

Doch wegen der Corona-Schutzverordnung kann das diesjährig Meißner Weinfest nicht in gewohnter Form stattfinden – große Menschenmengen müssen unbedingt vermieden werden. Deswegen gibt es 2020 kein klassisches Weinfest, sondern ein dezentrales Weinwochenende: Vom 25. bis zum 27. September wird es auf mehrer Standorte verteilt Veranstaltung geben.

Kleiner, leiser, weitläufiger

„Wenn wir die Winzer nicht in die Stadt bringen können, bringen wir die Gäste zu den Winzern“, erklärt Martin Schuster von der Meißner Wirtschaftsförderung. Denn statt Festumzug und zentralen Bühnen in der Stadt dehnt sich die Veranstaltung diese Jahr auf fast 30 Orte aus: Weingüter, Gaststätten oder Straußwirtschaften entzerren das Geschehen und versuchen trotzdem ein vielseitiges Programm zu bieten. Neben Weinausschank haben viele Wirte und Winzer Live-Musiker arrangiert und servieren kulinarische Leckerbissen.

Verkaufsoffner Sonntag, Tanzvergnügen und Nervenkitzel

In der Meißner Burgstraße sind auch Händler und Künstler von der Partie und laden zu „Kunst-Kultur-Kaffee-Kleider – das etwas andere Weinfest“. Währendessen sorgen an der Beachbar DJs für Fetenstimmung. Und auch am anderen Elbufer lautet das Motto „Spaß“. Dort werden Schausteller einen traditionellen Jahrmarkt ausrichten. Außerdem dürfen in Meißen am Sonntag die Läden und Geschäfte offen bleiben.

Kneipennacht trifft Tage des Offenen Weingutes

Sowohl Meißner Kneipen als auch Weinwirtschaften nehmen am Weinwochenende teil. Daher ist das Programm wie eine Mischung aus Meißner Kneipennacht und Tag des Offenen Weingutes, erläutert Schuster.

„In den letzten Monaten ist soviel weggebrochen, da freuen wir uns, wenn wir einen Beitrag leisten können – damit die Stimmung nicht ganz am Boden ankommt“, meint Kellermeister Frank Dödtmann vom Weingut Andreas Henke in Sörnewitz.

Vor wenigen Wochen, zu den Tagen des Offenen Weingutes, habe er gute Erfahrungen gemacht, schildert der Kellermeister. Die Besucher haben Abstandsregeln eingehalten und sind der Maskenpflicht nachgekommen. Auch wenn sich das Programm noch kurzfristig ändern kann, freut er sich, dass ein gastfreundliches Weinwochenende trotz Corona stattfinden kann.

Sonderfahrplan und Programm

Unterstützt wird das Meißner Weinwochenende von der Verkehrsgemeinschaft Meißen (VGM). Diese haben angekündigt mit Bussen die Gäste unkompliziert zwischen veranstaltungsnahen Haltestellen zu transportieren.

Nähere Informationen zum Fahrplan der VGM sowie das gesamte Programm vom Weinwochenende werden demnächst auf der Webseite www.meissner-weinfest.de angeboten.

Von Sören Hinze