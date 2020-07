Weinböhla

Die letzten Spuren einer ehemaligen Gärtnerei an der Dresdner Straße in Weinböhla neben dem Netto-Supermarkt sind beseitigt, die Erschließungsarbeiten seit vorigem Dezember abgeschlossen. Mit einem symbolischen Spatenstich soll auf dem Areal in der nächsten Woche der Startschuss für einen Neuanfang erfolgen. Es beginnen die Bauarbeiten für die „Seniorensiedlung Weinböhla“.

Bezug voraussichtlich ab Herbst 2021

„Wir freuen uns sehr, dass nun die langersehnte Baugenehmigung vorliegt und wir loslegen können“, sagt Frank Stritzke, Vorstand des Regionalverbands Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen (VS) und Geschäftsführer des VS-Tochterunternehmens SOVO gGmbH, das die Seniorenwohnanlage betreiben wird. Für die bauliche Umsetzung ist der Dresdner Uwe Köhn verantwortlich. Der Bauherr rechnet mit einer Bauzeit von etwa 14 Monaten. „Bei planmäßigem Verlauf könnten die Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern ab Herbst 2021 bezugsfertig sein“, hofft Köhn.

Wohnungen sind barrierefrei

Es entstehen drei Mehrfamiliengebäude als Energiesparhäuser mit 42 barrierefreie Mietwohnungen. Sie sind Bestandteil einer Anlage für betreutes Wohnen mit einer Begegnungsstätte. Zum Abstellen der Pkw gibt es eine Tiefgarage. Die Wohnungen verfügen entweder über einen Balkon oder eine Terrasse. Zur Ausstattung gehören unter anderem Fußbodenheizung und außenliegende Fenster-Rolladen, die elektrisch funktionieren.

Erste Seniorensiedlung in Ostdeutschland

Neben dem Seniorenwohnen gehören noch altengerechte Bungalows und Eigenheime zu dem Projekt. Erste Häuser sind schon im Bau beziehungsweise fast fertig. Bis zu 18 barrierefreie Doppelhäuser im Bungalowstil sind geplant. Zusammen bilden betreutes Wohnen und die Eigenheime eine Anlage, die nach Angaben der Volkssolidarität die erste Seniorensiedlung in Ostdeutschland ist. Das Modell einer solchen Siedlung stammt aus Amerika. „Damit setzen wir in Weinböhla eine Vision um“, so Stritzke, „die Vision vom individuellen Wohnen in Verbindung zur Gemeinschaft“.

Leben unter Wachdienst-Schutz

Eine Besonderheit der „ Seniorensiedlung Weinböhla“ stellt das Sicherheitskonzept dar. Ein Sicherheitsdienst wird tagsüber auf Abruf tätig sein und regelmäßig Streife fahren. Eine hohe Hecke oder ein Zaun werden die Anlage umgeben. Nachts werden die Tore zur Siedlung abgeschlossen.

Neben den altersgerechten Wohnungen und Häusern entstehen auf dem Gelände auch Eigenheime für jüngere Familien. Zwei Drittel der Mietwohnungen und alle Einzelstandorte sind bereits vergeben. Rund zwölf Millionen Euro kostet das Projekt.

Von Silvio Kuhnert