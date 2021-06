Radebeul

An lauen Sommerabenden in den Weinbergen sitzen, wohltuender Live-Musik lauschen und dabei an einem Glas Wein nippen oder Kaffee schlürfen: Was coronabedingt über Monate hinweg undenkbar war, ist an diesem Sonntag in Radebeul erstmals wieder möglich. Der Radebeuler Kulturverein veranstaltet zum zweiten Mal die dezentrale „Weinberg Kultour“ an verschiedenen Orten der Lößnitzstadt.

Die Veranstaltung am Sonntag bildet den Auftakt der Kultour-Reihe. Dazu hat der Kulturverein über 30 Musiker aus der Region ins Boot geholt, die an den vier Terminen auftreten werden. Das musikalische Repertoire reicht von Blues und Jazz bis zu Swing. Zu den geladenen Künstlern zählen etwa das Duo Vagabunt, Hannes Fröhlich und Grigor Shagoyan.

„Dieses Fest ist etwas, das es hier in dieser Form noch nicht gab“

„Traditionell wurde bei Weinbergfesten in der Vergangenheit eher Schlager gespielt. Das ist hier anders“, sagt der Radebeuler Winzer Karl Friedrich Aust. Unter anderem ist sein Weingut Spielstätte und Begegnungsort beim Weinberg Kultour. „Darum ist dieses Fest etwas, das es hier in dieser Form noch nicht gab.“

Neben der musikalischen Unterhaltung gibt es aber auch den einen oder anderen Spezialgast, etwa Tom Wlaschiha mit einer Literatur- und die Saxonz mit einer Breakdance-Einlage. „Die Gäste sind eingeladen, zwischen den Orten hin- und herzuwandern“, sagt Anja Wenzel, Vorstandsvorsitzende des Radebeuler Kulturvereins. Das dezentrale Konzept der Weinberg Kultour ist im vergangenen Jahr quasi aus der Not heraus entstanden, erzählt sie. Während einer globalen Pandemie war und ist es nach wie vor nicht möglich, Tausende bis Zehntausende Menschen an einem Ort zu versammeln. Darum habe der Verein gemeinsam mit den Winzern an einer coronakonformen Lösung gearbeitet.

3000 Besucher im Vorjahr

Bereits im Vorjahr seien die Veranstaltungen ein Erfolg gewesen. Insgesamt zählten die Veranstalter über 3000 Besucher an den vier Terminen. Auch dieses Jahr ist der Eintritt wieder frei. Spenden sind zwar gerne gesehen, aber nicht verpflichtend, betont die Vorstandsvorsitzende des Kulturvereins.

Auch andere Weingüter in Radebeul öffnen am Sonntag ihre Gärten für Besucher. Live-Musik gibt es am Weingut Große, am Winzerhof Rößler, an der Weinwirtschaft am Neufriedstein, im Weinkeller Goldener Wagen, am Weingut Haus Steinbach und an der Hoflößnitz. Zusätzlich gibt es einen Weinausschank an der Finsteren Gasse.

„Grundsätzlich hat jeder Winzer und jedes Weingut aus Radebeul die Möglichkeit, am Weinbergfest teilzunehmen“, sagt Anja Wenzel. Im Vorjahr beteiligten sich teils andere Winzer als dieses Mal. „Die Weingüter im Gebiet sehen sich nicht als Konkurrenten“, ergänzt Karl Friedrich Aust. „Wir wollen gemeinsam das Kulturangebot der Stadt beleben.“

Angesichts des wechselhaften Wetters sind zudem alle Veranstaltungsorte überdacht. „Nach drinnen ausweichen war keine Option für uns“, sagt Karl Friedrich Aust. „Viele Menschen sind auf uns zugekommen und haben gefragt, in welcher Form das Fest am Sonntag bei Regen stattfinden wird.“ Dem Winzer zufolge fühlen sich gerade ältere Menschen in geschlossenen Räumen nicht sicher. „Darum war es uns wichtig, hier eine Lösung an der frischen Luft zu finden. Es sollen sich schließlich alle Menschen vor Ort wohlfühlen.“ Die Vorsitzende des Kulturvereins ergänzt, dass die Veranstalter die Hygienemaßnahmen befolgen werden. Dichte Menschenansammlungen sollen vermieden und Abstände eingehalten werden.

Mit dem Fahrrad von Dresden nach Radebeul

Unterstützung erhält der Radebeuler Kulturverein für die Weinberg Kultour unter anderem von der Kulturstiftung des Freistaates, dem Rotary Club Radebeul und dem Konzertveranstalter Morning Glory Concerts. Der organisiert auch eine „Fahrradkultour“ am Sonntag. Die Teilnehmer radeln gemeinsam von Dresden nach Radebeul zu den Veranstaltungsstätten. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Alaunplatz.

Einen Tag vor dem Weinfest startet in der Lößnitzstadt am Sonnabend die „Traumfabrik“ in die Saison. Ebenfalls vom Kulturverein im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, kombiniert die Traumfabrik Kino mit Musik an der Sternwarte. Nach dem Live-Auftritt des Dresdner Künstlers Ezé Wendtoin ist der Film „Die Frau im Mond“ zu sehen.

