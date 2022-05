Meißen

Liebhaber sächsischer Weine und diejenigen, die es werden wollen, sollten dem Meißner Marktplatz in diesem Sommer einen Besuch abstatten. Pünktlich zum sonnigen Wetter der letzten Tage kehrt der Wein-Pavillon zurück in die Porzellan-Stadt und lädt Besucher wieder zum Kosten und Verweilen ein.

Nach den zahlreichen positiven Rückmeldungen der teilnehmenden Winzer und Besucher im vergangenen Jahr, hat das Team vom Stadtmarketing mehr als 30 Weingüter aus dem Herzen der sächsischen Weinanbauregion eingeladen, ihre Kreationen in der Altstadt zu präsentieren und mit den Meißnerinnen und Meißnern ins Gespräch zu kommen.

Bis September steht der Pavillon am Markt

„Bis zum Beginn des Weinfestes werden Besucherinnen und Besucher am Pavillon die Gelegenheit haben, Wein von Winzerinnen und Winzern aus Meißen, Radebeul, Sörnewitz, Coswig, Diesbar-Seußlitz, Niederau und Dresden zu probieren“, kündigte Bürgermeister Markus Renner bei der Eröffnung an. Auch Meißens Partnerstadt Fellbach ist wieder dabei.

13 000 Liter Rotwein lagerten vor seinem Umbau in dem Holzfass. Quelle: Dietrich Flechtner

Jede Woche betreibt ein anderes Gut den Wein-Pavillon. Der hat täglich von 12 bis mindestens 18 Uhr geöffnet. Los geht es mit dem Weingut Schuh aus Coswig. „Wir freuen uns wirklich sehr, wieder hier sein zu dürfen“, sagt Katharina Schuh, die ihren Wein bereits zum zweiten Mal in dem Pavillon – einem gigantischen Holzfass – präsentieren darf. Ihre Kollegen hätten durchaus gemerkt, dass nach der Kooperation mehr Gäste gekommen seien, erzählt die Winzerin, zu deren Gut in Coswig auch ein Hotel und Restaurant gehören. „Das ist eine tolle Gelegenheit, die Vielfalt der sächsischen Winzer zu zeigen und wir haben die Chance, noch näher am Kunden zu sein und Touristen direkt anzusprechen.“

Läuft es gut im Pavillon, kann die Schicht am Markt auch schon mal ein wenig länger als bis 18 Uhr gehen. „Letztes Jahr haben wir dann auch Musik auf dem Platz gemacht und sogar bis 22 Uhr geöffnet“, erinnert sich Katharina Schuh. „An einem warmen Sommerabend machst du dann als schlauer Gastronom natürlich noch nicht zu“, ergänzt Christian Friedl vom Meißner Amt für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur.

Wein-Pavillon soll die Innenstadt beleben

Im Frühjahr 2021 ließ Friedl das ehemalige Fass der italienischen Weinkellerei Manicor zum ersten Mal auf dem Marktplatz aufstellen. Bis 2015 lagerten in dem im Jahr 1950 gefertigten Holzgefäß stolze 13 000 Liter Rotwein. 2019 hat es die Vinothek Elsterwerda zum Wein-Pavillon umgebaut. Marketing-Chef Christian Friedl wünscht sich, dass der Weinausschank in den warmen Monaten für eine belebtere Innenstadt sorgt. Er will damit mehr Leute auf die Straßen und in die umliegenden Bars, Restaurants und Weinläden locken. Gleichzeitig haben die zahlreichen Güter der sächsischen Weinregion eine Chance, für sich zu werben. Auch kleinere Kellereien, die mangels Personal nicht sieben Tage die Woche mit ihren Rotweinkreationen in Meißen präsent sein können, sollen die Gelegenheit bekommen, sich potenziellen Kunden vorzustellen.

„Deshalb arbeiten wir in zwei Wochen mit einem externen Dienstleister, der den Wein kleiner Meißner Weingüter ausschenkt“, erklärt Christian Friedl. Anfangs hätten die am Markt ansässigen Gastwirte argwöhnisch auf den Pavillon geschaut. „Manche hatten Angst, dass sie dann vielleicht eine Flasche weniger am Abend verkaufen.“ Am Ende hätten aber dann doch alle von dem größeren Zulauf in der Innenstadt profitiert.

Keine Konkurrenz zu den Gastronomen

Damit die Konkurrenz für die umliegenden Gastronomen nicht zu groß wird, dürfen am Weinstand auch dieses Jahr ausschließlich Wein, Traubensaft und Wasser verkauft werden, Speisen sind tabu. Ein paar Stehtische aus Holz mit Schirmen sollen eher zum kurzen Probieren, als zum längeren Verweilen animieren.

„Im zweiten Jahr ist sich jetzt auch wirklich jeder sicher, wie positiv sich der Wein-Pavillon auf das Umfeld auswirkt“, schätzt Bürgermeister Renner ein. Gerade am Markt vorbeikommende Touristen seien animiert, ein wenig länger zu bleiben und im Anschluss möglicherweise ein paar Geschäfte zu besuchen. Wer wissen möchte, wann welches Weingut im Pavillon zu Gast sein wird, findet den genauen Zeitplan im Aushang am Wein-Pavillon oder im Onlineportal der Stadt.

