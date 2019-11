Radebeul

Der Dreiakter „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ feiert am heutigen Sonnabend ab 19 Uhr Premiere an den Landesbühnen Sachsen in Radebeul. Die Oper von Kurt Weill und Bertolt Brecht war 1930 in Leipzig uraufgeführt worden – 1962 erlebte sie in der DDR ihre erste Aufführung an den Landesbühnen Sachsen.

Es ist die Geschichte um die Gründung und den Untergang der Stadt Mahagonny. Herrschen hier zunächst paradiesische Zustände, wandelt sich die Stadt angesichts der Bedrohung durch einen Taifun zu einer Metropole enthemmter Genusssucht und Gesetzlosigkeit. Aljaž Vesel (Mitte) ist als Jim Mahoney zu erleben. Restkarten für die heutige Premiere sind noch vereinzelt zu bekommen, ab 15 Euro (ermäßigt 12 Euro).

Von DNN