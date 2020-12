Weihnachtsmenü: Diese Radebeuler Restaurants nehmen noch Bestellungen an

Radebeul

Statt selbst am Herd zu stehen, verlassen sich viele Menschen auf lokale Restaurant. Bei denen bleiben die Küchen an den Feiertagen trotz des Lockdowns nicht kalt.

Doch nur noch ganz wenige nehmen Weihnachts-Bestellungen entgegen. „Wir sind guter Dinge, dass wir über die Feiertage gut zu tun haben“, erklärt Mandy Hähnel am Telefon. Im Kötzschenbrodaer Sonnenhof, den sie mit betreibt, lägen bereits 130 Bestellungen für die Feiertage vor. Auf der digitalen Speisekarten stehen unter anderem Lendenbraten, Wildgulasch oder Maronensuppe – und natürlich die klassische Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen.

Wer die selbst zuhause zubereiten möchte, wird ebenfalls fündig. Das Wirtshaus Sonnenhof bietet eine Box mit Rezept und allen Zutaten. „Da kann eigentlich nichts schiefgehen“, versichert Hähnel. Darüber hinaus spendet das Restaurant pro Box einen Euro an den Sonnenstrahl e.V.. Bis zum Dienstagabend sollten die Wünsche per Webseite eingehen. Dafür hat das Restaurant eine moderne Oberfläche bereitgestellt. Innerhalb von Radebeul kann geliefert werden oder das Festmahl wird am Fenster in Altkötzschenbroda abgeholt.

Ebenfalls sputen müssen sich Feiertagshungrige beim Goldenen Anker. Bestellungen sind noch möglich. Schluss für die Feiertage ist jedoch am Dienstag. Bis 19 Uhr ist das Restaurant erreichbar. Neben knuspriger Ente und Gänsebraten hat der Goldene Anker deftigen Hirschbraten im Angebot. Die gesamte Speisekarte gibt es auf der Webseite. Abgeholt wird vor Ort. Am Heiligabend zwischen 11 bis 14 Uhr, an den Weihnachtsfeiertagen von 11 bis 19 Uhr. Bestellungen sind telefonisch oder per E-Mail möglich.

Die Links zum Festmahl: Sonnenhof Kötzschenbroda: www.wirtshaus-radebeul.de Goldener Anker Radebeul: www.goldener-anker-radebeul.de Spitzhaus Radebeul: www.spitzhaus-radebeul.de

Auf den allerletzten Drücker kann man es noch beim Spitzhaus probieren. Bestellen ist bis einen Tag im Voraus möglich, teilte das Restaurant mit. Abholung zwischen 11 und 14 Uhr am Heiligen Abend, an den Feiertagen bis 19 Uhr. Per E-Mail, telefonisch oder über Whatsapp kann bestellt werden.

Das Angebot kann auch hier online begutachtet werden. Neben Ente und Gans, gibt es im Spitzhaus auch butterzarte Ochsenbäckchen – einzeln oder im Drei-Gänge-Menü. Die Gerichte werden vakuumiert und es gibt eine Anleitung zum Erwärmen zu Hause.

Von Sören Hinze